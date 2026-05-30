Игру ПСЖ против "Арсенала" покажет казахстанский телеканал

30 мая в 20:45 телеканал "Qazsport" в прямом эфире покажет решающий матч сезона Лиги чемпионов с участием французского "Пари Сен-Жермен" и лондонского "Арсенала", сообщает Zakon.kz.

О трансляции казахстанского телеканала стало известно из его соцсетей. По данным UEFA, матч пройдет на "Пушкаш Арене" в Будапеште. Там же красуется эмблема алматинского "Кайрата".

Логотип казахстанской команды размеcтили среди участников нынешнего сезона Лиги чемпионов.

"Именно алматинский клуб стал единственной командой в нынешнем сезоне Лиги чемпионов, забившей два гола в ворота "Арсенала", – отметил комментатор телеканала "Qazsport" Ерсін Ерік.

Спонсор "Арсенала", авиакомпания "Fly Emirates", украсила хвост самолета в цвета клуба в честь чемпионского титула. Лондонский "Арсенал" стал чемпионом английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. Также на самолете изображены некоторые игроки клуба.

Своей поддержкой авиакомпания поделилась у себя в соцсетях 29 мая.

Фото: emirates

А футболистам "ПСЖ" пообещали выплатить около одного млн евро на каждого игрока в случае победы в Лиге чемпионов. Об этом стало известно из публикации L’Équipe. Такую же сумму платили в прошлом году, когда парижский клуб выиграл турнир, обыграв в финале миланский "Интер" со счетом 5:0.

Сюрприз для любителей просмотра на большом экране подготовил алматинским футбольным фанатам акимат Наурызбайского района. Там массовый показ обещают в амфитеатре, который расположен в микрорайоне "Шугыла".

А ПСЖ уже выставил свою заявку на финал Лиги чемпионов УЕФА против "Арсенала".