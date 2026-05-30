Игру ПСЖ против "Арсенала" покажет казахстанский телеканал
О трансляции казахстанского телеканала стало известно из его соцсетей. По данным UEFA, матч пройдет на "Пушкаш Арене" в Будапеште. Там же красуется эмблема алматинского "Кайрата".
Логотип казахстанской команды размеcтили среди участников нынешнего сезона Лиги чемпионов.
"Именно алматинский клуб стал единственной командой в нынешнем сезоне Лиги чемпионов, забившей два гола в ворота "Арсенала", – отметил комментатор телеканала "Qazsport" Ерсін Ерік.
Спонсор "Арсенала", авиакомпания "Fly Emirates", украсила хвост самолета в цвета клуба в честь чемпионского титула. Лондонский "Арсенал" стал чемпионом английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. Также на самолете изображены некоторые игроки клуба.
Своей поддержкой авиакомпания поделилась у себя в соцсетях 29 мая.
А футболистам "ПСЖ" пообещали выплатить около одного млн евро на каждого игрока в случае победы в Лиге чемпионов. Об этом стало известно из публикации L’Équipe. Такую же сумму платили в прошлом году, когда парижский клуб выиграл турнир, обыграв в финале миланский "Интер" со счетом 5:0.
Сюрприз для любителей просмотра на большом экране подготовил алматинским футбольным фанатам акимат Наурызбайского района. Там массовый показ обещают в амфитеатре, который расположен в микрорайоне "Шугыла".
А ПСЖ уже выставил свою заявку на финал Лиги чемпионов УЕФА против "Арсенала".