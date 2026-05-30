Казахстанский вингер Чесноков оказался на грани ухода из "Хартс"
Фото: Instagram/heartofmidlothianfc
Шотландскому футбольному тренеру Дереку Макиннесу предстоит масштабная перестройка состава: около дюжины игроков либо покидают "Тайнкасл", либо находятся в подвешенном положении относительно своего будущего, сообщает Zakon.kz.
Как пишет The Scottish Sun, клуб уже подтвердил ряд уходов в рамках подготовки к очередной кампании в Премьер-лиге и квалификации Лиги чемпионов.
""Казахстанский вингер Ислам Чесноков, пришедший в клуб после бюрократических сложностей, уже может вернуться в "Тобол". Он провел лишь пять матчей в старте и забил один гол", – говорится в сообщении.
Макиннес при поддержке аналитической системы Jamestown Analytics Тони Блума согласовал переходы защитника MJ Камсон-Камара (Линкольн), вингера "Сент-Джонстона" Джоша Макпейка и полузащитника "Версаля" Тома Рено.
Также клуб связывают с вингером "Фалкирка" Кэлвином Миллером, защитником "Йорка" Малачи Фэган-Уолкоттом и французским нападающим Амаду Ба-Си.
SunSport отмечает, что клуб ожидает серьезная перестройка состава в межсезонье.
Ранее сообщалось, что Ислам Чесноков гарантировал себе "серебро" в дебютном чемпионате Шотландии.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript