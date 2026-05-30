Шотландскому футбольному тренеру Дереку Макиннесу предстоит масштабная перестройка состава: около дюжины игроков либо покидают "Тайнкасл", либо находятся в подвешенном положении относительно своего будущего, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Scottish Sun, клуб уже подтвердил ряд уходов в рамках подготовки к очередной кампании в Премьер-лиге и квалификации Лиги чемпионов.

""Казахстанский вингер Ислам Чесноков, пришедший в клуб после бюрократических сложностей, уже может вернуться в "Тобол". Он провел лишь пять матчей в старте и забил один гол", – говорится в сообщении.

Макиннес при поддержке аналитической системы Jamestown Analytics Тони Блума согласовал переходы защитника MJ Камсон-Камара (Линкольн), вингера "Сент-Джонстона" Джоша Макпейка и полузащитника "Версаля" Тома Рено.

Также клуб связывают с вингером "Фалкирка" Кэлвином Миллером, защитником "Йорка" Малачи Фэган-Уолкоттом и французским нападающим Амаду Ба-Си.

SunSport отмечает, что клуб ожидает серьезная перестройка состава в межсезонье.

