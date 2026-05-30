Казахстанский триатлонист стал третьим на этапе Кубка Азии в Китае

Фото: olympic.kz

Представитель команды Казахстана по триатлону Арлан Жанабай завоевал бронзовую медаль на этапе Кубка Азии в Тайчжоу (Китай). Спортсмен преодолел дистанцию за 54:43. Данный результат принес Жанабаю место на пьедестале, сообщает Zakon.kz.

Победу одержал Роман Минеев (Россия) – 54:31. Вторым финишировал Минсюй Ли (Китай) – 54:34. Аян Бейсенбаев стал 11-м (55:17), Максим Шмулич показал 26-й результат (56:13), Темирлан Темиров – 28-й (56:35). Ранее сообщалось, что Казахстан отметился двумя медалями на этапе Кубка мира по артистическому плаванию.

