Матвей Сафонов сделал обращение после победы ПСЖ в Лиге чемпионов
Фото: Telegram/ТягаМотина
После победы в Лиге чемпионов с "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов поблагодарил всех, кто проходит с ним этот путь, сообщает Zakon.kz.
В своем Telegram-канале 31 мая Сафонов назвал трофей "большой победой для каждого".
"Не вижу ни одной причины останавливаться. Так что для меня есть только одна дорога – к новым победам и свершениям", – отметил Сафонов.
Вратарь сборной России 30 мая играл в финале главного еврокубка с лондонским "Арсеналом" и помог ПСЖ победить в серии пенальти 1:1, 4:3.
В Сети завирусилась история фаната французского "Пари Сен-Жермен", который пропустил финал Лиги чемпионов, потому что приехал в Бухарест вместо Будапешта
