Матвей Сафонов сделал обращение после победы ПСЖ в Лиге чемпионов

Фото: Telegram/ТягаМотина

После победы в Лиге чемпионов с "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов поблагодарил всех, кто проходит с ним этот путь, сообщает Zakon.kz.

В своем Telegram-канале 31 мая Сафонов назвал трофей "большой победой для каждого". "Не вижу ни одной причины останавливаться. Так что для меня есть только одна дорога – к новым победам и свершениям", – отметил Сафонов. Вратарь сборной России 30 мая играл в финале главного еврокубка с лондонским "Арсеналом" и помог ПСЖ победить в серии пенальти 1:1, 4:3. В Сети завирусилась история фаната французского "Пари Сен-Жермен", который пропустил финал Лиги чемпионов, потому что приехал в Бухарест вместо Будапешта

