Я просто в бешенстве: фанат ПСЖ перепутал города и пропустил финал Лиги чемпионов
Фото: Х/PSG_English
Фанат французского "Пари Сен-Жермен" пропустил финал Лиги чемпионов из-за того, что приехал в Бухарест вместо Будапешта, сообщает Zakon.kz.
Своей болью мужчина поделился 30 мая в своих соцсетях. С его слов, он забронировал поездку в Бухарест, хотя нужно было ехать в Будапешт. Таким образом он оказался в Румынии.
"Я думал, что это одно и то же, перепутал. Это просто какое-то безумие. Я не смогу приехать, буду смотреть матч по телевизору. Я просто в бешенстве", – эмоционально рассказал футбольный фанат.
Um torcedor do PSG comprou ingresso para a final da Champions League, mas foi parar em Bucareste, na Romênia.— RC Livramento (@rclivramento) May 30, 2026
A decisão acontece em Budapeste, na Hungria. Ao perceber que havia confundido as cidades, ele admitiu que não conseguiria chegar a tempo para assistir ao jogo. pic.twitter.com/SwhWiASGq1
"Хорошо, что финал был не в Австрии, так бы в Австралию мог улететь", – отметили комментаторы под его видео и посоветовали всем лучше изучать географию.
После финала Лиги чемпионов Париж охватили беспорядки.
