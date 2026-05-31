Спорт

Я просто в бешенстве: фанат ПСЖ перепутал города и пропустил финал Лиги чемпионов

ПСЖ-Арсенал, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2026 02:30 Фото: Х/PSG_English
Фанат французского "Пари Сен-Жермен" пропустил финал Лиги чемпионов из-за того, что приехал в Бухарест вместо Будапешта, сообщает Zakon.kz.

Своей болью мужчина поделился 30 мая в своих соцсетях. С его слов, он забронировал поездку в Бухарест, хотя нужно было ехать в Будапешт. Таким образом он оказался в Румынии.

"Я думал, что это одно и то же, перепутал. Это просто какое-то безумие. Я не смогу приехать, буду смотреть матч по телевизору. Я просто в бешенстве", – эмоционально рассказал футбольный фанат.
"Хорошо, что финал был не в Австрии, так бы в Австралию мог улететь", – отметили комментаторы под его видео и посоветовали всем лучше изучать географию.

После финала Лиги чемпионов Париж охватили беспорядки.

