Финляндия в пятый раз в своей истории стала чемпионом мира по хоккею

Минувшей ночью завершился очередной чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе. В решающем матче сборная Финляндии в овертайме обыграла хозяев льда – Швейцарию (1:0) и выиграла турнир в пятый раз за всю историю его проведения, сообщает Zakon.kz.

Единственную шайбу на 11-й минуте овертайма забросил форвард клуба "Баффало Сейбрз" Конста Хелениус.

Тем самым спустя четыре года финская дружина снова стала лучшей на планете, а до этого ей не было равных в 1995, 2011 и 2019 годах.

Бронзовым призером прошедших соревнований стали хоккеисты Норвегии, которые сенсационно в матче за третье место обыграли Канаду (3:2, ОТ).

Для скандинавов это первая медаль в истории мировых первенств.

Днем ранее в полуфинале ЧМ-2026 Финляндия победила Канаду (4:2), а Швейцария разгромила Норвегию (6:0).

По итогам чемпионата мира форвард сборной Швейцарии Роман Йоси признан самым ценным игроком.

35-летний хоккеист "Нэшвилла" после 10 игр турнира накопил 12 (5+7) очков, плюс он вошел в символическую сборную ЧМ-2026.

