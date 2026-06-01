#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+31°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+31°
$
485.95
565.74
6.83
Спорт

Финляндия в пятый раз в своей истории стала чемпионом мира по хоккею

Хоккей Чемпион Мира, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2026 09:50 Фото: iihf.com
Минувшей ночью завершился очередной чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе. В решающем матче сборная Финляндии в овертайме обыграла хозяев льда – Швейцарию (1:0) и выиграла турнир в пятый раз за всю историю его проведения, сообщает Zakon.kz.

Единственную шайбу на 11-й минуте овертайма забросил форвард клуба "Баффало Сейбрз" Конста Хелениус.

Тем самым спустя четыре года финская дружина снова стала лучшей на планете, а до этого ей не было равных в 1995, 2011 и 2019 годах.

Бронзовым призером прошедших соревнований стали хоккеисты Норвегии, которые сенсационно в матче за третье место обыграли Канаду (3:2, ОТ).

Для скандинавов это первая медаль в истории мировых первенств.

Днем ранее в полуфинале ЧМ-2026 Финляндия победила Канаду (4:2), а Швейцария разгромила Норвегию (6:0).

По итогам чемпионата мира форвард сборной Швейцарии Роман Йоси признан самым ценным игроком.

35-летний хоккеист "Нэшвилла" после 10 игр турнира накопил 12 (5+7) очков, плюс он вошел в символическую сборную ЧМ-2026.

Тем временем сегодня вечером лучшая казахстанская теннисистка в парной категории Анна Данилина будет сражаться за выход в полуфинал "Ролан Гаррос-2026".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Казахстан-Дания
03:13, 15 мая 2025
Казахстан проиграл Дании на чемпионате мира по хоккею
Хоккей Золото ЧМ-2024
09:43, 27 мая 2024
Чехия выиграла домашний Чемпионат мира по хоккею
Футбол Путевка ЧМ-2026
11:43, 19 ноября 2025
УЕФА отправил еще пять своих футбольных держав на ЧМ-2026
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Узбекистан уходит в мощный отрыв от Казахстана в рейтинге боксёров WBA
11:02, Сегодня
Узбекистан уходит в мощный отрыв от Казахстана в рейтинге боксёров WBA
&quot;Барыс&quot; сделал квалификационные предложения трём хоккеистам о заключении новых контрактов
10:50, Сегодня
"Барыс" сделал квалификационные предложения трём хоккеистам о заключении новых контрактов
Мясникова выиграла с &quot;Динамо&quot; в ЧРФ
10:27, Сегодня
ЖФК "Динамо" с казахстанкой Мясниковой в составе обыграло "Енисей" в чемпионате РФ
Возвращение Беларуси на ЧМ: как решение ИИХФ повлияет на Казахстан
10:04, Сегодня
Возвращение Беларуси на ЧМ: Швейцария лишилась повышения и снова сыграет с Казахстаном
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: