"Нам не выплачивают зарплату": хоккеистка сборной Казахстана сообщила о проблеме – что ей ответили в госоргане

После ситуации с олимпийским чемпионом Михаилом Шайдоровым стало известно о еще одной проблеме в казахстанском спорте. На этот раз о невыплате заработных плат заявила хоккеистка клуба "Айсулу" и сборной Казахстана Малика Алдабергенова, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из социальных сетей 28-летней спортсменки.

"Многие уже знают о ситуации вокруг Миши Шайдорова. Возможно, кто-то скажет, что я использую его известность, чтобы привлечь внимание к своей проблеме. Но, к сожалению, иначе нас просто никто не слышит. Уже пятый месяц нам не выплачивают зарплату. Каждый месяц нам называют новые даты выплат: сначала обещают одно число, потом переносят на другое, потом говорят подождать до конца месяца. И так продолжается снова и снова", – написала Малика Алдабергенова в Threads 31 мая 2026 года.

Она подчеркнула, что ХК "Айсулу" является многократным чемпионом Казахстана, а также призером и чемпионом Европейской женской хоккейной лиги.

"К сожалению, о женском хоккее знают далеко не все. Многие видят только результаты, медали и фотографии с соревнований, но не знают, сколько труда, времени и сил стоит за этими достижениями. Также многие спрашивают, кто несет ответственность за сложившуюся ситуацию. Насколько нам известно, вопрос находится в ведении Управления спорта Алматы. Именно поэтому мы надеемся, что руководство города обратит внимание на нашу проблему и поможет ее решить", – отметила Малика Алдабергенова.

Хоккеистка подчеркнула, что написала "пост не ради конфликта и не ради хайпа".

"Мне просто хотелось рассказать о ситуации, в которой оказались спортсмены, и быть услышанной. Еще раз спасибо всем, кто поддерживает нас и помогает распространять информацию. Для нас это действительно важно", – заявила Малика Алдабергенова.

Также она сделала важное уточнение, "чтобы не возникло недопонимания". Спортсменка отметила, что пост не направлен против руководства клуба.

"Наоборот, руководство ХК "Айсулу" на протяжении всего этого времени пытается решить сложившуюся ситуацию и делает все возможное, чтобы спортсмены и сотрудники клуба получили свои заработанные деньги. Насколько нам известно, вопрос связан с отсутствием финансирования, которое клуб должен получить. Поэтому я прошу не обвинять руководство клуба и не направлять негатив в их адрес. Мы все находимся по одну сторону этой ситуации и одинаково заинтересованы в том, чтобы вопрос был решен как можно скорее", – подчеркнула Малика Алдабергенова.

Вместе с тем из-за многочисленных вопросов хоккеистка рассказала немного о себе.

"Меня зовут Малика Алдабергенова, мне 28 лет. Я занимаюсь хоккеем с 5 лет и всю свою жизнь посвятила этому спорту. Я мастер спорта международного класса Республики Казахстан. Много лет я выступаю за женский хоккейный клуб "Айсулу", – добавила спортсменка.

Отметим, что в апреле женская сборная Казахстана по хоккею, в которой Малика Алдабергенова играет в качестве нападающей, стала бронзовым призером чемпионата мира.

За комментарием наша редакция обратилась в пресс-службу Управления спорта (УС) Алматы.

"Управлением спорта Алматы все обязательства по ранее заключенным договорам исполнены в полном объеме. Каких-либо неисполненных финансовых обязательств перед хоккейными клубами Алматы не имеется", – заявили в пресс-службе ведомства 1 июня.

В управлении отметили, что государственное финансирование осуществляется в рамках бюджетного года.

"Договоры, заключенные на 2025 год, действовали до 31 декабря 2025 года, после чего обязательства управления спорта по данным договорам были полностью исполнены и прекращены. ХК "Айсулу" является полностью частным юридическим лицом и не относится к государственным организациям. Соответственно, вопросы выплаты заработной платы, обеспечения текущей деятельности клуба и исполнения обязательств перед работниками относятся к компетенции самого клуба", – заверили в пресс-службе УС Алматы.

Вместе с тем, как пояснили в ведомстве, мужская и молодежная команды Алматы продолжают самостоятельно обеспечивать свою деятельность и исполнять обязательства перед спортсменами и работниками.

"Наличие либо отсутствие задолженности по заработной плате является результатом деятельности конкретного юридического лица и не может автоматически возлагаться на государственный орган, который полностью исполнил свои обязательства по ранее заключенным договорам", – подчеркнули в пресс-службе УС Алматы.

В настоящее время, как добавили в пресс-службе ведомства, управлением спорта продолжаются предусмотренные законодательством процедуры государственных закупок на 2026 год.

"Таким образом, Управление спорта Алматы не имеет задолженности перед хоккейными клубами и осуществляет дальнейшую работу исключительно в рамках действующего законодательства РК", – заключили в пресс-службе УС Алматы.

Ранее подобное заявление сделал Михаил Шайдоров. Ситуацию с олимпийским чемпионом на личный контроль взял министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов.

Позднее в Министерстве туризма и спорта Казахстана заявили, что Михаил Шайдоров подписал новый контракт. Вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев уточнил, что "стороны пришли к обоюдному согласию, обсудили все пункты". Также он заверил, что "вытекающие из этого контракта обязательства будут выполнены и произведены все соответствующие выплаты".