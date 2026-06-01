Известны лучший игрок и символическая сборная Лиги чемпионов УЕФА

25-летний грузинский полузащитник французского ПСЖ Хвича Кварацхелия стал лучшим игроком сезона в Лиге чемпионов УЕФА. Лидер "парижан" также вошел в список сборной данного турнира, сообщает Zakon/kz

По сведениям пресс-службы УЕФА, Кварацхелия сыграл 16 матчей в этом сезоне Лиги чемпионов, где забил 10 мячей и оформил семь результативных ассистов.

Благодаря ему парижский клуб в решающем матча заработал пенальти и сравняли счет против лондонского "Арсенала" (1:1, пенальти 4:3).

Вдобавок УЕФА включил Хвичу в символическую сборную Лиги чемпионов по итогам прошедшего сезона, где помимо него оказались еще ряд его одноклубников:

Вратарь: Давид Райя ("Арсенал").

Защитники: Нуну Мендеш (ПСЖ), Габриэл Магальяэс ("Арсенал"), Маркиньос (ПСЖ) и Маркос Льоренте ("Атлетико").

Полузащитники: Хвича Кварацхелия (ПСЖ), Витинья (ПСЖ), Деклан Райс ("Арсенал") и Майкл Олисе ("Бавария").

Нападающие: Гарри Кейн ("Бавария") и Усман Дембеле (ПСЖ).

Здесь сразу можно заметить отсутствие лучшего бомбардира турнира форварда "Реала" Килиана Мбаппе который отметился 15-ю голами.

Уже двукратные победители Лиги чемпионов накануне побывали на приеме у президента Франции.

