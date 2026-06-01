180 полицейских Парижа пострадали в ходе беспорядков с болельщиками

Футбольные болельщики Парижа нанесли серьезный ущерб правоохранителям своего города. После финального матча Лиги чемпионов УЕФА между ПСЖ и "Арсеналом" в ночь на 31 мая в столице Франции начались массовые беспорядки с участием многочисленных фанатов, сообщает Zakon.kz.

По последним сведениям главы французского МВД Лоран Нуньеса, к последнему часу в ходе этих столкновений пострадали 180 полицейских и задержаны более 890 человек.

30 мая ПСЖ обыграл "Арсенал" в серии пенальти 4:3 (основное время 1:1) и второй год подряд стал победителем Лиги чемпионов.

А после победы болельщики устроили беспорядки на улицах французских городов, сам же матч проходил в Будапеште.

Тысячи сотрудников правоохранительных органов были задействованы для подавления хулиганских действий.

Фанаты запускали фейерверки и сигнальные ракеты, полиции пришлось применить слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу.

В ходе беспорядков были повреждены шесть автомобилей, имущество двух предприятий и автобусная остановка. В результате аварии на парижской кольцевой дороге, которую участники беспорядков пытались перекрыть ночью, был обнаружен труп.

Аналогичная история произошла и в 2025 году, когда ПСЖ в первый раз выиграл Лигу чемпионов, тогда в ходе столкновений погибли два человека.

