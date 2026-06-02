Спорт

Хвича Кварацхелия стал одним из самых дорогостоящих футболистов мира

Футбол Дорогой Игрок, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2026 10:48
Накануне французский футбольный чемпионат обновил рыночную стоимость своих игроков в преддверии ЧМ-2026, по итогам которого на первое место взошел лидер ПСЖ – грузинский хавбек Хвича Кварацхелия, сообщает Zakon.kz.

С грузинским футболистом первое место еще делят два игрока "Пари Сен-Жермен", это дуэт полузащитников Жоау Невеш и Витинья.

Если стоимость последних двоих поднялась на 30 млн евро, со 110 до 140 млн евро, то у Кварацхелии она взлетела аж на 50 млн, с 90 до 140 млн.

"Нельзя не заметить, какую роль сейчас грузин оказал на игры ПСЖ. Часто оставаясь в тени в Лиге 1, где он сыграл всего три полных матча, он блестяще проявил себя в Лиге чемпионов, забив 10 голов и сделав семь передач. В финале Кварацхелия заработал пенальти, который принес им ничью. Рост стоимости на 50 млн евро ставит его в один ряд с Майклом Олисе, что делает его одним из лучших футболистов мира".Менеджер Transfermarkt во Франции Ронан Карофф

По обновленному рейтингу можно заметить, что рыночная стоимость пяти игроков ПСЖ оценивается в 100 млн евро и более.

К данному часу Хвича Кварацхелия уже влетел в топ-10 самых дорогостоящих игроков мира, где занимает девятое место.

Накануне лидера сборной Грузии признали лучшим футболистом прошедшего сезона Лиги чемпионов УЕФА, также его включили в символическую сборную турнира.

