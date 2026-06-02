#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+27°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+27°
$
485.95
565.74
6.83
Спорт

Сборная Ирана по футболу объявила свой состав для поездки на ЧМ-2026

Футбол Состав ЧМ-2026, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2026 12:27 Фото: Instagram/iran_football_federation
Одна из сильнейших футбольных сборных азиатского континента – команда Ирана – определилась с окончательным списком игроков для выступления на предстоящем чемпионате мира, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба ФФИ, в состав "персидских львов" главный тренер сборной Ирана Амир Галеной пригласил 26 футболистов, половина из которых выступает в местном чемпионате.

Вратари: Алиреза Бейранванд ("Трактор Сази"), Хоссейн Хоссейни ("Сепахан") и Паям Ниазманд ("Персеполис").

Защитники: Даниал Ири ("Малаван"), Эхсан Хаджсафи ("Сепахан"), Салех Хардани ("Эстегляль"), Хоссейн Канаанизадеган ("Персеполис"), Шоджа Халилзаде ("Трактор Сази"), Милад Мохаммади ("Персеполис"), Али Немати ("Фулад") и Рамин Резаян ("Фулад").

Полузащитники: Рузбех Чешми ("Эстегляль"), Сеид Эззатоллахи ("Шабаб Аль-Ахли"), Мехди Гаеди ("Аль-Наср", Дубай), Саман Годдос ("Аль-Иттихад Кальба"), Мохаммад Горбани ("Аль-Вахда"), Алиреза Джаханбахш ("Дендер"), Мохаммад Мохеби ("Ростов"), Амир Раззагиниа ("Эстегляль"), Мехди Тораби ("Трактор Сази") и Ария Юсефи ("Сепахан").

Нападающие: Али Алипур ("Персеполис"), Деннис Эккерт ("Стандард"), Амирхоссейн Хоссейнзаде ("Трактор Сази"), Шахрияр Моганлу ("Аль-Иттихад Кальба") и Мехди Тареми ("Олимпиакос").

На ЧМ-2026 Иран выступит в группе G, где его соперниками станут Новая Зеландия, Бельгия и Египет.

А на днях Папе Римскому презентовали форму казахстанской велокоманды "Астана".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Футбол Состав ЧМ-2026
13:46, 27 мая 2026
Сборная Марокко объявила окончательный состав на ЧМ-2026 по футболу
Футбол Состав Чемпионов Европы
16:40, 25 мая 2026
Сборная Испании объявила свой состав на ЧМ-2026 по футболу
Футбол Состав ЧМ-2026
09:43, 15 мая 2026
Вице-чемпионы мира объявили свой состав на ЧМ-2026 по футболу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Скандал в Первой лиге: &quot;Хан-Тенгри&quot; сделал заявление после матча с &quot;Астаной М&quot;
13:11, Сегодня
Скандал в Первой лиге: "Хан-Тенгри" сделал заявление после матча с "Астаной М"
Султан Заурбек
12:57, Сегодня
Бой с боксёром из P4P: Заурбек пробивает дорогу к мегафайту с обладателем двух титулов
Михаил Шайдоров
12:38, Сегодня
"Миша, ты заигрался": тренер Круглыхина извинилась перед Шайдоровым за свой пост
Итоги чемпионата Азии по легкой атлетике до 20 лет
12:33, Сегодня
Казахстан опередил Узбекистан в медальном зачёте чемпионата Азии U-20 по лёгкой атлетике
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: