Сборная Ирана по футболу объявила свой состав для поездки на ЧМ-2026

Фото: Instagram/iran_football_federation

Одна из сильнейших футбольных сборных азиатского континента – команда Ирана – определилась с окончательным списком игроков для выступления на предстоящем чемпионате мира, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба ФФИ, в состав "персидских львов" главный тренер сборной Ирана Амир Галеной пригласил 26 футболистов, половина из которых выступает в местном чемпионате. Вратари: Алиреза Бейранванд ("Трактор Сази"), Хоссейн Хоссейни ("Сепахан") и Паям Ниазманд ("Персеполис"). Защитники: Даниал Ири ("Малаван"), Эхсан Хаджсафи ("Сепахан"), Салех Хардани ("Эстегляль"), Хоссейн Канаанизадеган ("Персеполис"), Шоджа Халилзаде ("Трактор Сази"), Милад Мохаммади ("Персеполис"), Али Немати ("Фулад") и Рамин Резаян ("Фулад"). Полузащитники: Рузбех Чешми ("Эстегляль"), Сеид Эззатоллахи ("Шабаб Аль-Ахли"), Мехди Гаеди ("Аль-Наср", Дубай), Саман Годдос ("Аль-Иттихад Кальба"), Мохаммад Горбани ("Аль-Вахда"), Алиреза Джаханбахш ("Дендер"), Мохаммад Мохеби ("Ростов"), Амир Раззагиниа ("Эстегляль"), Мехди Тораби ("Трактор Сази") и Ария Юсефи ("Сепахан"). Нападающие: Али Алипур ("Персеполис"), Деннис Эккерт ("Стандард"), Амирхоссейн Хоссейнзаде ("Трактор Сази"), Шахрияр Моганлу ("Аль-Иттихад Кальба") и Мехди Тареми ("Олимпиакос"). На ЧМ-2026 Иран выступит в группе G, где его соперниками станут Новая Зеландия, Бельгия и Египет. А на днях Папе Римскому презентовали форму казахстанской велокоманды "Астана".

