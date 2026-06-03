Вышло расписание матчей ЧМ-2026 по футболу с казахстанским временем

2 июня опубликовано окончательное расписание матчей чемпионата мира по футболу по времени Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Время некоторых футбольных поединков вызвало разочарование у казахстанских футбольных фанатов. Так, согласно расписанию, многие из них приходятся на середину ночи, раннее утро и начало рабочего дня.

Фото: Telegram/Match KZ

Мировое первенство по футболу стартует 11 июня в США, Канаде и Мексике. Матч открытия между Мексикой и ЮАР пройдет на стадионе "Ацтека" в Мехико (Мексика). По казахстанскому времени он приходится на 12 июня в 00:00.

Трансляцию матчей в Казахстане будут осуществлять телеканалы Qazaqstan и Qazsport.

"Это будет самый масштабный ЧМ в истории, где впервые сыграют 48 сборных вместо 32. За весь турнир команды проведут рекордные 104 матча", – радуются болельщики футбола.

30 мая фанат французского "Пари Сен-Жермен" пропустил финал Лиги чемпионов из-за того, что прибыл в Бухарест вместо Будапешта.