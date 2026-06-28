Объявлены дата и время начала всех матчей плей-офф ЧМ-2026 по футболу

Фото: Instagram/fifaworldcup

В ночь на 28 июня окончательно определились все участники 1/16 финала Чемпионата мира по футболу, которые продолжат борьбу за "золото" текущего турнира, сообщает Zakon.kz.

За титул лучшей команды планеты в первом раунде плей-офф ЧМ-2026 в борьбу вступят 32 сборные. По итогам группового раунда дальнейшая сетка турнира выглядит следующим образом: 29 июня: ЮАР – Канада (начало – в 00:00 время казахстанское). 29 июня: Бразилия – Япония (22:00). 30 июня: Германия – Парагвай (01:30). 30 июня: Нидерланды – Марокко (06:00). 30 июня: Кот-д’Ивуар – Норвегия (22:00). Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FIFA World Cup (@fifaworldcup) 1 июля: Франция – Швеция (02:00). 1 июля: Мексика – Эквадор (06:00). 1 июля: Англия – ДР Конго (21:00). 2 июля: Бельгия – Сенегал (01:00). 2 июля: США – Босния и Герцеговина (05:00). 3 июля: Испания – Австрия (00:00). 3 июля: Португалия – Хорватия (04:00). 3 июля: Швейцария – Алжир (08:00). 3 июля: Австралия – Египет (21:00). 4 июля: Аргентина – Кабо-Верде (03:00). 4 июля: Колумбия – Гана (06:30). Тем временем БК "Астана" возвращается в Единую лигу ВТБ с новым главным тренером.



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