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Спорт

Объявлены дата и время начала всех матчей плей-офф ЧМ-2026 по футболу

Футбол 32 Сборные, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2026 14:45 Фото: Instagram/fifaworldcup
В ночь на 28 июня окончательно определились все участники 1/16 финала Чемпионата мира по футболу, которые продолжат борьбу за "золото" текущего турнира, сообщает Zakon.kz.

За титул лучшей команды планеты в первом раунде плей-офф ЧМ-2026 в борьбу вступят 32 сборные. По итогам группового раунда дальнейшая сетка турнира выглядит следующим образом:

29 июня: ЮАР – Канада (начало – в 00:00 время казахстанское).

29 июня: Бразилия – Япония (22:00).

30 июня: Германия – Парагвай (01:30).

30 июня: Нидерланды – Марокко (06:00).

30 июня: Кот-д’Ивуар – Норвегия (22:00).

1 июля: Франция – Швеция (02:00).

1 июля: Мексика – Эквадор (06:00).

1 июля: Англия – ДР Конго (21:00).

2 июля: Бельгия – Сенегал (01:00).

2 июля: США – Босния и Герцеговина (05:00).

3 июля: Испания – Австрия (00:00).

3 июля: Португалия – Хорватия (04:00).

3 июля: Швейцария – Алжир (08:00).

3 июля: Австралия – Египет (21:00).

4 июля: Аргентина – Кабо-Верде (03:00).

4 июля: Колумбия – Гана (06:30).

Тем временем БК "Астана" возвращается в Единую лигу ВТБ с новым главным тренером.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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