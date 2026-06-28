Объявлены дата и время начала всех матчей плей-офф ЧМ-2026 по футболу
За титул лучшей команды планеты в первом раунде плей-офф ЧМ-2026 в борьбу вступят 32 сборные. По итогам группового раунда дальнейшая сетка турнира выглядит следующим образом:
29 июня: ЮАР – Канада (начало – в 00:00 время казахстанское).
29 июня: Бразилия – Япония (22:00).
30 июня: Германия – Парагвай (01:30).
30 июня: Нидерланды – Марокко (06:00).
30 июня: Кот-д’Ивуар – Норвегия (22:00).
1 июля: Франция – Швеция (02:00).
1 июля: Мексика – Эквадор (06:00).
1 июля: Англия – ДР Конго (21:00).
2 июля: Бельгия – Сенегал (01:00).
2 июля: США – Босния и Герцеговина (05:00).
3 июля: Испания – Австрия (00:00).
3 июля: Португалия – Хорватия (04:00).
3 июля: Швейцария – Алжир (08:00).
3 июля: Австралия – Египет (21:00).
4 июля: Аргентина – Кабо-Верде (03:00).
4 июля: Колумбия – Гана (06:30).
Тем временем БК "Астана" возвращается в Единую лигу ВТБ с новым главным тренером.