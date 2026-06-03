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Спорт

17-летний Нурланулы выдал трехчасовой марафон на "Ролан Гаррос-2026"

Теннис Победа Париж, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 17:14 Фото: Instagram/ktf.kz
Молодой казахстанский теннисист Зангар Нурланулы остановил свое победное шествие на кортах Парижа. 3 июня он был в шаге от 1/4 финала Открытого чемпионата Франции в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

В третьем круге французского турнира представитель Туркестанской области в упорном поединке за 2 часа и 53 минуты уступил бразильцу Леонарду Шторку Франку (№56 ITF Junior) в трех сложнейших партиях – 6:3, 6:7(3:7), 5:7.

Ранее Зангар на старте этих соревнованиях сначала победил британца Марка Чебана (№37 ITF Junior) – 6:3, 6:4.

Затем Нурланулы, посеянный здесь под восьмым номером, уверенно переиграл американца Агасси Рашера (№94 ITF Junior) – 6:2, 6:1.

А бразилец теперь на пути к полуфиналу "Ролан Гаррос-2026" сразится с грозным американцем – 17-летним Джеком Кеннеди, который является победителем юниорского US Open-2025 в парном разряде и чемпионом Junior Davis Cup-2024 в составе сборной США.

Организаторы данных состязаний дали Джеку четвертый номер посева.

Тем временем на днях появилась информация о том, что легендарная теннисистка Серена Уильямс возобновляет свою карьеру.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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