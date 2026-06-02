#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+27°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+27°
$
485.95
565.74
6.83
Спорт

Легендарная теннисистка собирается вернуться в профессиональный спорт

Теннис Возвращение Спортсменки, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2026 13:46 Фото: Instagram/serenaWilliams
Знаменитая американская спортсменка и 23-кратная чемпионка турниров "Большого шлема" Серена Уильямс возобновит карьеру и выступит в парном разряде травяного турнира в Лондоне (Англия), сообщает Zakon.kz.

По сведениям пресс-службы Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA), экс-первая ракетка мира вернется на корты и сыграет на турнире WTA в Лондоне через неделю.

Эту новость спустя время подтвердила сама теннисистка в своих социальных сетях.

"Хорошие новости быстро разлетаются". Серена Уильямс

44-летняя теннисистка и мать двух дочерей (Олимпия и Адира) выступит на турнире серии WTA 500 в парном разряде.

"Queen's Club кажется идеальным местом для начала следующей главы. На трава у меня было много значимых моментов в карьере и я рада вернуться к соревнованиям на одной из самых престижных арен в нашем спорте".Серена Уильямс

Тем самым она возвращается в большой спорт спустя четыре года, после US Open-2022.

В активе Серены в общей сложности 38 побед на турнирах "Большого шлема", а по количеству титулов на этих турнирах в одиночном разряде (23) она занимает второе место в истории женского тенниса, где лидером считается Маргарет Смит-Корт (24).

В Лондоне Уильямс-младшая сыграет в дуэте с Викторией Мбоко, сам же турнир пройдет с 8 по 14 июня.

Накануне УЕФА подвел итоги Лиги чемпионов, назвав его лучшего игрока и символическую сборную турнира.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Серена Уильямс раскрыла пол второго ребенка
15:14, 01 августа 2023
Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс раскрыла пол второго ребенка
Серена Уильямс назвала свою лучшую подругу в туре во время спортивной карьеры
17:20, 11 июля 2024
"У нас не просто близкие отношения": Серена Уильямс назвала свою лучшую подругу в туре
Серена Уильямс поделилась фото в бикини после вторых родов
12:50, 13 февраля 2024
Серена Уильямс поделилась фото в бикини после вторых родов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Опубликовано полное расписание матчей чемпионата мира по футболу 2026 года
14:23, Сегодня
Опубликовано полное расписание матчей чемпионата мира по футболу 2026 года
С казахстанских клубов могут снять баны
14:13, Сегодня
Инсайдер сообщил хорошие новости болельщикам "Кызылжара" и "Жетысу" о снятии бана
Эрцег и Темиров
13:47, Сегодня
Несостоявшиеся соперники Алмабаева из Узбекистана и Австралии проведут бой в Абу-Даби
Новый полузащитник &quot;Тобыла&quot;
13:27, Сегодня
"Тобыл" объявил о подписании контракта с французом Райаном Сенхаджи
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: