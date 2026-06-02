Легендарная теннисистка собирается вернуться в профессиональный спорт

Знаменитая американская спортсменка и 23-кратная чемпионка турниров "Большого шлема" Серена Уильямс возобновит карьеру и выступит в парном разряде травяного турнира в Лондоне (Англия), сообщает Zakon.kz.

По сведениям пресс-службы Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA), экс-первая ракетка мира вернется на корты и сыграет на турнире WTA в Лондоне через неделю.

Эту новость спустя время подтвердила сама теннисистка в своих социальных сетях.

"Хорошие новости быстро разлетаются". Серена Уильямс

44-летняя теннисистка и мать двух дочерей (Олимпия и Адира) выступит на турнире серии WTA 500 в парном разряде.

"Queen's Club кажется идеальным местом для начала следующей главы. На трава у меня было много значимых моментов в карьере и я рада вернуться к соревнованиям на одной из самых престижных арен в нашем спорте". Серена Уильямс

Тем самым она возвращается в большой спорт спустя четыре года, после US Open-2022.

В активе Серены в общей сложности 38 побед на турнирах "Большого шлема", а по количеству титулов на этих турнирах в одиночном разряде (23) она занимает второе место в истории женского тенниса, где лидером считается Маргарет Смит-Корт (24).

В Лондоне Уильямс-младшая сыграет в дуэте с Викторией Мбоко, сам же турнир пройдет с 8 по 14 июня.

