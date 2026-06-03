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Спорт

Казахстанские прыгуньи принесли стране три международные награды

Казахстанские легкоатлетки отметились тремя медалями на международных турнирах, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 18:09 Фото: olympic.kz
Три представительницы команды Казахстана по легкой атлетике завоевали медали на различных международных соревнованиях. Елизавета Матвеева заняла второе место на турнире EKO Cyprus International Athletics Meeting в Лимасоле (Кипр), сообщает Zakon.kz.

Спортсменка отметилась серебряной наградой в прыжках в высоту. В лучшей попытке она показала 185 сантиметров.

Кристина Овчинникова вошла в число призеров на старте Mityng na Rynku w Białymstoku в Белостоке (Польша). Казахстанка стала третьей с результатом 187 см.

Полина Иванова в свою очередь показала второй результат на турнире по прыжкам с шестом серии World Athletics Challenger в Пусане (Южная Корея). Легкоатлетка финишировала на высоте 4,20 м.

Ранее Елизавета Матвеева заняла третье место в прыжках в высоту на первом чемпионате Азии по прыжковым дисциплинам в Чунцине (Китай).

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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