Казахстанские прыгуньи принесли стране три международные награды

Три представительницы команды Казахстана по легкой атлетике завоевали медали на различных международных соревнованиях. Елизавета Матвеева заняла второе место на турнире EKO Cyprus International Athletics Meeting в Лимасоле (Кипр), сообщает Zakon.kz.

Спортсменка отметилась серебряной наградой в прыжках в высоту. В лучшей попытке она показала 185 сантиметров.

Кристина Овчинникова вошла в число призеров на старте Mityng na Rynku w Białymstoku в Белостоке (Польша). Казахстанка стала третьей с результатом 187 см.

Полина Иванова в свою очередь показала второй результат на турнире по прыжкам с шестом серии World Athletics Challenger в Пусане (Южная Корея). Легкоатлетка финишировала на высоте 4,20 м.

Ранее Елизавета Матвеева заняла третье место в прыжках в высоту на первом чемпионате Азии по прыжковым дисциплинам в Чунцине (Китай).