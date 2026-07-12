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Спорт

Казахстанская легкоатлетка принесла Казахстану еще одну медаль на молодежном ЧА в Китае

чемпионат Азвии в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2026 18:05 Фото: olympic.kz
Ясмина Токсанбаева принесла Казахстану еще одну медаль на молодежном чемпионате Азии по легкой атлетике, который проходит в Ордосе. В соревнованиях по спортивной ходьбе на 20 км Токсанбаева заняла третье место. Спортсменка финишировала с результатом 1:41:26, сообщает Zakon.kz.

Также Эльмира Калимуллина остановилась в шаге от пьедестала, заняв пятое место.

Золотую медаль завоевала представительница Китая Нин Цзиньлинь – 1:38:24. Серебряной призеркой стала ее соотечественница Доу Маоцо – 1:39:01.

Стоит отметить, что в активе сборной Казахстана уже три медали. Ранее серебряную награду завоевала Анастасия Рыпакова, а Максим Балабин отметился бронзовой медалью.

Ранее казахстанская легкоатлетка Аяна Болатбеккызы выступила в финале чемпионата Азии среди юниоров, который проходит в Ордосе (Китай).

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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