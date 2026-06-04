#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+28°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+28°
$
485.95
565.74
6.83
Спорт

Футболисты Ирана получили мексиканские визы за неделю до старта ЧМ-2026

Футбол Визовый Вопрос, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2026 10:16 Фото: Instagram/iran_football_federation
До старта мирового чемпионата по футболу осталась всего лишь неделя, но скандальный вопрос с визами в США у сборной Ирана все еще не решился и накануне получил новый поворот, сообщает Zakon.kz.

На данный час игроки сборной Ирана по футболу получили только мексиканские визы, где находится их тренировочная база.

Но стоит сразу отметить, что "персидские леопарды" свои официальные матчи мундиаля должны проводить в США.

"Визы для игроков иранской сборной были выданы в течение 48 часов без необходимости их личного присутствия и без требования снятия отпечатков пальцев в посольстве Мексики".Заявление посла Ирана в Турции Мохаммада Хасана Хабиболлазаде

В дополнение президент иранской футбольной федерации Мехди Тадж высказался, что выдача виз США остается единственной проблемой перед командой в преддверии финального турнира.

"Главное препятствие – это виза в США, не знаем, на каком этапе находится этот процесс в данный момент. Других проблем нет, и мы, и FIFA следим за этой ситуацией".Заявление президента ФФИ

К этому часу иранцы пытаются организовать авиаперелеты между базой команды в Мексике и Лос-Анджелесом во время чемпионата мира.

"До Лос-Анджелеса 3 часа и 20 минут езды на автомобиле, но по воздуху это займет всего 45 минут. Мы работаем над этим вопросом. Наше соглашение с FIFA имеет важное значение. Все же ожидаем получения виз в ближайшие часы". Заявление ФФИ

Иранская футбольная делегация должна вылететь в мексиканский город Тихуана уже на днях, пока команда проводит свой УТС в Анталье (Турция).

Визовый вопрос стал одной из главных проблем для Ирана в преддверии ЧМ-2026.

Из-за этого азиатская сборная перенесла свой тренировочный лагерь из США в Мексику.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Футбол Прозвище Диктатор
11:00, Сегодня
Фанаты придумали для Килиана Мбаппе новое прозвище – Диктатор
Чемпионат мира по футболу 2026
03:53, 14 марта 2026
Трамп не считает нужным участие сборной Ирана в ЧМ-2026
Футбол Без Визы
13:49, 15 мая 2026
ЧМ-2026 по футболу: Иран готов к поездке, но игрокам не выдают визы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Нурасыл Аманалы
11:03, Сегодня
Успех в борьбе: казах Нурасыл Аманалы победил соперника из Монголии на "Улан-Батор Оупен"
Женская сборная Казахстана по футболу представила новые комплекты формы
10:36, Сегодня
Женская сборная Казахстана по футболу представила новые комплекты формы
Сергей Павлович
10:20, Сегодня
Эпатажный американец Хокит ответил на вызов российского нокаутёра Павловича
Султан Асетулы
09:59, Сегодня
Казахстанский борец Султан Асетулы потерпел сокрушительное поражение на элитном турнире
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: