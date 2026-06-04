Футболисты Ирана получили мексиканские визы за неделю до старта ЧМ-2026

До старта мирового чемпионата по футболу осталась всего лишь неделя, но скандальный вопрос с визами в США у сборной Ирана все еще не решился и накануне получил новый поворот, сообщает Zakon.kz.

На данный час игроки сборной Ирана по футболу получили только мексиканские визы, где находится их тренировочная база.

Но стоит сразу отметить, что "персидские леопарды" свои официальные матчи мундиаля должны проводить в США.

"Визы для игроков иранской сборной были выданы в течение 48 часов без необходимости их личного присутствия и без требования снятия отпечатков пальцев в посольстве Мексики". Заявление посла Ирана в Турции Мохаммада Хасана Хабиболлазаде

В дополнение президент иранской футбольной федерации Мехди Тадж высказался, что выдача виз США остается единственной проблемой перед командой в преддверии финального турнира.

"Главное препятствие – это виза в США, не знаем, на каком этапе находится этот процесс в данный момент. Других проблем нет, и мы, и FIFA следим за этой ситуацией". Заявление президента ФФИ

К этому часу иранцы пытаются организовать авиаперелеты между базой команды в Мексике и Лос-Анджелесом во время чемпионата мира.

"До Лос-Анджелеса 3 часа и 20 минут езды на автомобиле, но по воздуху это займет всего 45 минут. Мы работаем над этим вопросом. Наше соглашение с FIFA имеет важное значение. Все же ожидаем получения виз в ближайшие часы". Заявление ФФИ

Иранская футбольная делегация должна вылететь в мексиканский город Тихуана уже на днях, пока команда проводит свой УТС в Анталье (Турция).

Визовый вопрос стал одной из главных проблем для Ирана в преддверии ЧМ-2026.

Из-за этого азиатская сборная перенесла свой тренировочный лагерь из США в Мексику.