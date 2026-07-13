Суперкомпьютер дал расклад фаворитов перед стартом полуфинала ЧМ-2026

На чемпионате мира по футболу осталось провести всего лишь четыре матча: два полуфинала, поединок за "бронзу" и финал. В течение предстоящей недели болельщики футбола узнают всех призеров данных состязаний, сообщает Zakon.kz.

На данный час в гонке за медалями нынешнего мундиаля спорят четыре сборные, и суперкомпьютер Opta определил своего главного претендента на победу в этом турнире после окончания матчей 1/4 финала.

Предпочтения больше всего отдают Франции, шансы которой на титул оценивают в 34,5%.

Далее идут Испания (23,45%), Англия (21,94%) и Аргентина (20,55%).

Первый полуфинал ЧМ-2026 между сборными Франции и Испании запланирован на 15 июля, начало в 00:00 по казахстанскому времени.

Вторая битва данной стадии, где сразятся Англия и Аргентина, пройдет 16 июля (начало в 00:00).

Обе эти игры можно будет просмотреть в прямой трансляции на телеканале Qazsport.

Напомним, что в четвертьфинале Франция переиграла Марокко со счетом 2:0, Испания была сильнее Бельгии (2:1), Англия одолела Норвегию (2:1) и Аргентина победила Швейцарию (3:1).