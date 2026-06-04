Фанаты придумали для Килиана Мбаппе новое прозвище – Диктатор

На днях тренировочную базу сборной Франции по футболу посетил президент страны Эмманюэль Макрон. "Трехцветные" через несколько дней вылетают в США для выступления на ЧМ-2026, сообщает Zakon.kz.

Конечно же, визит главы Французской Республики широко освещался в СМИ, особенно болельщиков интересовали разные видеонарезки с базы команды в Клерфонтене.

И один из этих роликов с участием главной звезды сборной Килиана Мбаппе получил массу отзывов, большинство из которых шутя, а может, и всерьез, стали называть форварда "Диктатором".

Mobutu, c’est lui le sélectionneur ou quoi ? 😂 pic.twitter.com/TGg3CHL3El — Elikya (@killermic31) June 2, 2026

На видео можно заметить, как звездный форвард "Реала" приветствует сотрудников своей сборной, пожимая им руки.

Естественно, внимание хейтеров привлекло не само рукопожатие, а манера поведения и движения игрока, свойственные в основном высокопоставленным правителям.

Отметим, что у Мбаппе есть несколько прозвищ: Донателло (за сходство с членом квартета "Черепашки ниндзя"), Кики (так зовет его Антуан Гризманн) и 37 (за его спринтерскую скорость в км/ч).

А накануне появилась радостная весть для поклонников аргентинской звезды Лионеля Месси.