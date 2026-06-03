Месси начал подготовку к ЧМ-2026 по футболу по индивидуальной программе

Знаменитый форвард сборной Аргентины и ее капитан Лионель Месси 2 июня провел свою первую тренировку в расположении своей команды перед стартом мундиаля, но отдельно от всех, по индивидуальной программе, сообщает Zakon.kz.

Последние тренировочные сборы действующих чемпионов мира проходят на футбольной базе в американском Канзасе.

На данный момент восстановление игроков, среди которых числится 38-летний Лионель Месси, проходит успешно, и они уже на днях присоединятся к основной команде.

Как известно, капитан аргентинской дружины был слегка травмирован неделю назад в ходе матча МЛС, где "Интер Майами" встречался с "Филадельфией Юнион".

Тогда он покинул поле, чтобы не усугубить свое состояние здоровья из-за перегрузки, связанной с мышечной усталостью левого подколенного сухожилия.

Сборная Аргентины несколько дней назад объявила свой состав на ЧМ-2026, где она играет в группе J с командами Алжира, Австрии и Иордании.