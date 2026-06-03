Месси начал подготовку к ЧМ-2026 по футболу по индивидуальной программе
Фото: Instagram/afaseleccion
Знаменитый форвард сборной Аргентины и ее капитан Лионель Месси 2 июня провел свою первую тренировку в расположении своей команды перед стартом мундиаля, но отдельно от всех, по индивидуальной программе, сообщает Zakon.kz.
Последние тренировочные сборы действующих чемпионов мира проходят на футбольной базе в американском Канзасе.
На данный момент восстановление игроков, среди которых числится 38-летний Лионель Месси, проходит успешно, и они уже на днях присоединятся к основной команде.
Как известно, капитан аргентинской дружины был слегка травмирован неделю назад в ходе матча МЛС, где "Интер Майами" встречался с "Филадельфией Юнион".
Тогда он покинул поле, чтобы не усугубить свое состояние здоровья из-за перегрузки, связанной с мышечной усталостью левого подколенного сухожилия.
Сборная Аргентины несколько дней назад объявила свой состав на ЧМ-2026, где она играет в группе J с командами Алжира, Австрии и Иордании.
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