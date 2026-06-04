Какая лига и какой клуб больше всех отправили футболистов на ЧМ-2026

На предстоящем ЧМ-2026 по футболу сыграют 48 сборных, где в общей сложности будет задействовано 1248 игроков. 166 из этих футболистов представят чемпионат Англии, что является самым высоким показателем среди всех национальных лиг мира, сообщает Zakon.kz.

Если у АПЛ самое большое количество игроков на мундиале, то их серебряный призер последнего сезона "Манчестер Сити" делегирует на мундиаль 19 своих членов.

Вслед за "горожанами" среди клубов по числу игроков, отправляющих на мировое первенство, следуют такие знаменитости, как "Бавария" (18), "Арсенал" и ПСЖ (по 16), "Барселона" (14), "Манчестер Юнайтед" и "Кристал Пэлас" (по 13), "Атлетико" (12), "Аль-Хилаль", "Аль-Наср", "Боруссия-Д", "Галатасарай" и "Ливерпуль" (по 11), "Милан", ПСВ, "Реал" и "Славия" (по 10).

Что касается представительств из национальных чемпионатов, то здесь после АПЛ в ведущую десятку попали: Бундеслига (101 игрок), Ла Лига (82), Лига 1 (81), Серия А (66), саудовская Суперлига (46), МЛС (43), турецкая Суперлига (43), английский Чемпионшип (37) и нидерландская Эредивизи (34).

ЧМ-2026 пройдет на территории трех государств – США, Канады и Мексики – в период с 11 июня по 19 июля.

Родоначальники футбола неделю назад в очередной раз доказали, что им нет равных в этом виде спорта. АПЛ второй год подряд отправляет в еврокубки девять своих участников.