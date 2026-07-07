Англия из-за нелепой травмы потеряла хавбека до конца ЧМ-2026 по футболу

Опытный полузащитник сборной Англии по футболу Джордан Хендерсон больше не сыграет на чемпионате мира 2026 года. Игрок "Брентфорда" случайно поскользнулся во время коллективного празднования и получил повреждение, сообщает Zakon.kz.

Накануне 36-летний футболист получил травму при праздновании успеха своей сборной над Мексикой (3:2) в 1/8 финала ЧМ-2026.

Это случилось, когда он прыгал через рекламные щиты и неудачно приземлился на руку. Его унесли с поля на носилках и в экстренном порядке доставили в больницу.

На послематчевой пресс-конференций наставник англичан Томас Тухель заявил, что игрок повредил запястье.

Теперь ему нужна операция, и он с большей вероятностью не примет участия в остальных играх мундиаля. В данный момент Джордан находится в одной из мексиканских больниц.

Ближайший поединок у "трех львов" запланирован на 12 июля, когда они в 1/4 финала турнира сразятся с Норвегией.

На текущих состязаниях Хендерсон появился один раз в противостоянии с Панамой, и этот матч стал для него 90-м в майке сборной Англии.

Тем временем предсказания звездного португальца "Актобе" Луиша Нани не сбылись: его сборная во главе с Криштиану Роналду минувшей ночью вылетела с ЧМ-2026.