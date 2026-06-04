Звезду сборной Швейцарии не пустили в США из-за дела 8-летней давности

Основной нападающий сборной Швейцарии по футболу Бриль Эмболо не смог вылететь в США на ЧМ-2026. 29-летнему игроку отказали в посадке на самолет из-за его судимости в 2018 году, сообщает Zakon.kz.

Как пишет AP News, швейцарская футбольная ассоциация уже подтвердила, что причиной невылета форварда стала негативная история 8-летней давности.

В 2018 году Эмболо был привлечен к уголовной ответственности из-за инцидента в центре Базеля. Его признали виновным и приговор был оставлен в силе, но с апелляцией в сентябре 2025 года.

Все же окончательный вердикт был вынесен недавно, всего за несколько недель до того момента, как Эмболо должен был вылететь в США на третий в своей карьере чемпионат мира.

"Запросы посольства США касались конкретно того, было ли применено физическое насилие. Это не тот случай. Бриль и команда сейчас ожидают одобрения, чтобы он мог как можно скорее вылететь в Сан-Диего и присоединиться к команде". Заявление Ассоциации футбола Швейцарии

На данный час форвард снова подал на срочную визу в посольство США в Берне.

Эмболо дебютировал за сборную Швейцарии в марте 2015 года. За 86 матчей он забил 24 гола и отдал 18 результативных передач.

На ЧМ-2026 Швейцария сыграет в группе B с командами Канады, Боснии и Герцеговины и Катаром.

Между тем главная звезда предстоящего мундиаля – аргентинец Лионель Месси – готовится к турниру по индивидуальной программе.