Звезду сборной Швейцарии не пустили в США из-за дела 8-летней давности
Как пишет AP News, швейцарская футбольная ассоциация уже подтвердила, что причиной невылета форварда стала негативная история 8-летней давности.
В 2018 году Эмболо был привлечен к уголовной ответственности из-за инцидента в центре Базеля. Его признали виновным и приговор был оставлен в силе, но с апелляцией в сентябре 2025 года.
Все же окончательный вердикт был вынесен недавно, всего за несколько недель до того момента, как Эмболо должен был вылететь в США на третий в своей карьере чемпионат мира.
"Запросы посольства США касались конкретно того, было ли применено физическое насилие. Это не тот случай. Бриль и команда сейчас ожидают одобрения, чтобы он мог как можно скорее вылететь в Сан-Диего и присоединиться к команде". Заявление Ассоциации футбола Швейцарии
На данный час форвард снова подал на срочную визу в посольство США в Берне.
Эмболо дебютировал за сборную Швейцарии в марте 2015 года. За 86 матчей он забил 24 гола и отдал 18 результативных передач.
На ЧМ-2026 Швейцария сыграет в группе B с командами Канады, Боснии и Герцеговины и Катаром.
Между тем главная звезда предстоящего мундиаля – аргентинец Лионель Месси – готовится к турниру по индивидуальной программе.