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Спорт

Сборная Ирана получила новые условия въезда в США

Ирнан-Египет, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 05:00 Фото: Instagram/teammellifootball
США ослабили ограничения для иранской сборной по футболу, сообщает Zakon.kz.

Видимо, после комплиментов от президента ФИФА Джанни Инфантино США ослабили ограничения для иранской сборной по футболу, разрешив команде приехать в страну за два дня до матча с Египтом в последнем туре группового этапа ЧМ-2026. Об этом пишет The New York Times.

Ранее сборной Ирана разрешалось въезжать в США только за день до своих матчей.

Сборная Ирана квалифицировалась на чемпионат мира в четвертый раз подряд и в седьмой раз в своей истории. По итогам жеребьевки все три матча группового этапа команда должна провести на территории США. В первом туре иранцы со счетом 2:2 сыграли вничью с командой Новой Зеландии, во втором туре – с Бельгией со счетом 0:0.

Сборная Ирана по футболу, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 05:00

Фото: Instagram/teammellifootball

В заключительном туре группового этапа Иран встретится с Египтом 27 июня.

Иран-Египет, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 05:00

Фото: Instagram/eammellifootball

24 июня суперкомпьютер Opta поменял рейтинг фаворитов после игр второго тура ЧМ-2026.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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