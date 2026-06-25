Сборная Ирана получила новые условия въезда в США

США ослабили ограничения для иранской сборной по футболу, сообщает Zakon.kz.

Видимо, после комплиментов от президента ФИФА Джанни Инфантино США ослабили ограничения для иранской сборной по футболу, разрешив команде приехать в страну за два дня до матча с Египтом в последнем туре группового этапа ЧМ-2026. Об этом пишет The New York Times.

Ранее сборной Ирана разрешалось въезжать в США только за день до своих матчей.

Сборная Ирана квалифицировалась на чемпионат мира в четвертый раз подряд и в седьмой раз в своей истории. По итогам жеребьевки все три матча группового этапа команда должна провести на территории США. В первом туре иранцы со счетом 2:2 сыграли вничью с командой Новой Зеландии, во втором туре – с Бельгией со счетом 0:0.

В заключительном туре группового этапа Иран встретится с Египтом 27 июня.

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