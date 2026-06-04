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Спорт

Михаил Шайдоров сдержал обещание и порадовал детей в Алматы

фигурист Михаил Шайдоров, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2026 16:53 Фото: Telegram/olympickz
Олимпийский чемпион Михаил Шайдоров выполнил обещание и поддержал юных фигуристов Алматы, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно 4 июня 2026 года из социальных сетей спортсмена.

"Сегодня встретился с детьми, занимающимися фигурным катанием в КДЮСШ (Комплексная детско-юношеская спортивная школа. – Прим. ред.) №3 города Алматы и сделал им небольшой подарок в честь Международного дня защиты детей – сертификаты на спортивный инвентарь", – написал Михаил в Threads.
фигурист Михаил Шайдоров, дети, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2026 16:53

Фото: Threads/mikhail_shaidorov

Фигурист еще раз поблагодарил всех за поддержку.

"Очень рад, что удалось подарить детям положительные эмоции и веру в свои силы. Буду и дальше стремиться поддерживать все больше деток из нашего прекрасного спорта", – заключил Шайдоров.

В Instagram-Stories он показал, как вручал юным фигуристам сертификаты.

"С будущими чемпионами", – трогательно подписал Михаил ролик с детьми.

Обновлено в 17:27

Как пишет "Спорт Шрёдингера", Михаил раздал 6 млн тенге детям.

"Шайдоров подарил 30 детям сертификаты на сумму 200 тыс. тенге каждый для приобретения профессионального инвентаря для фигуристов", – говорится в тексте спортивного медиа-ресурса.

После ситуации с неподписанным новым контрактом с Министерством туризма и спорта РК Михаил Шайдоров принял неожиданное решение по невыплаченной зарплате. 29 мая 2026 года фигурист заявил:

"Я решил, что если все-таки получу финансирование на сезон, включая организацию всей подготовки и сборов, то всю невыплаченную зарплату направлю на поддержку и помощь детям в честь Дня защиты детей. Пусть это будет подарок от меня и всех казахстанцев, кто меня поддерживает. Дети – это наше будущее, и мы должны их ценить".

1 июня в Минспорта РК заявили, что новый контракт с олимпийским чемпионом Михаилом Шайдоровым подписан. Как заверил вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев, "вытекающие из этого контракта обязательства будут выполнены и произведены все соответствующие выплаты".

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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