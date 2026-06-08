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Спорт

Заявление о главном тренере сборной Казахстана сделали в Федерации футбола

тренер сборной Казахстана по футболу, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 09:41 Фото: КФФ
Федерация футбола Казахстана (ФФК) 8 июня 2026 года прокомментировала распространяемую информацию о возможной отставке главного тренера сборной Казахстана Талгата Байсуфинова, сообщает Zakon.kz.

ФФК заявляет, что эта информация не соответствует действительности.

"ФФК всецело поддерживает Талгата Маруаевича Байсуфинова и высоко ценит его профессиональную деятельность, вклад в развитие сборной Казахстана, а также работу по подготовке команды к предстоящим матчам и турнирам. Мы настоятельно призываем представителей СМИ, блогеров и пользователей социальных сетей полагаться только на официальные источники информации и не распространять непроверенную информацию, которая может ввести общественность в заблуждение", – говорится в сообщении.

В федерации дополнили, что вся информация, касающаяся кадровых решений, будет публиковаться исключительно через официальные каналы связи Казахстанской футбольной федерации.

Талгат Байсуфинов возглавил национальную сборную Казахстана по футболу в январе 2026 года.

6 июня сообщалось, что сборная Казахстана по футболу улучшила свои позиции в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), поднявшись на одну строчку – 109-е место.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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