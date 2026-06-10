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Спорт

Сборная Норвегии везет на ЧМ-2026 300 кг красной рыбы и центнер особого сыра

красную рыбу и апельсины везет сборная Норвегии в США, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2026 15:56 Фото: pixabay
Сборная Норвегии по футболу привезет на Чемпионат мира по футболу-2026 своих шеф-поваров и свои продукты, сообщает Zakon.kz.

Планирование меню для более чем 60 человек на время Чемпионата мира по футболу у шеф-поваров Норвегии началось еще в ноябре 2025 года. Журналист VG ознакомился с меню. Питание четыре раза в день в течение июня (шведский стол), а, возможно, и в июле.

Особенно важны две вещи: разнообразие и качественные ингредиенты.

Продукты повара везут с собой, объясняя это их отменным качеством. Речь идет о красной рыбе – минимум 300 кг. Также в заказе на доставку в США значатся 116 кг знаменитого норвежского коричневого сыра и 6000 апельсинов. Из апельсинов намерены получать около 15 литров свежевыжатого сока в день.

Помимо еды, повара захватят с собой и оборудование: доски, ножи, соковыжималки и так далее.

Игроки Норвегии смогут каждый день выбирать между картофелем, макаронами и рисом. На ужин будет много рыбы и курицы, а также тако и большие куски мяса.

Общий объем отправляемого в США груза составит около 8 тонн.

"Это лишь небольшой анонс того, что мы будем подавать в США. Здесь у нас отличный палтус из Стерлинга, выловленный в Хьельмеланде. К нему мы подадим простой и свежий салат из помидоров с лимоном и петрушкой", – поделился один из шеф-поваров.

В команде футболистов рассуждают: после проведенных на жаре тренировок и матчей важно вернуться и отведать привычные, простые блюда, приготовленные с большой любовью.

Ранее современный "Нострадамус" и математик-гений дали прогнозы, кто победит в чемпионате мира по футболу.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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