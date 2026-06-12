Зачем ФК "Арсенал" отдал свои футбольные носки ослам

Одна из звезд мирового футбола – футбольный клуб "Арсенал" – придумал необычный и полезный способ применения своих старых футбольных носков (гетров): их отдали ослам, сообщает Zakon.kz.

"Обновки" – 40 пар носков – достались конному приюту Redwings Horse Sanctuary, где были очень рады пожертвованию.

Старые футбольные носки просто скапливались на тренировочной площадке и не имели никакого практического применения для команды. Но вместо того, чтобы выбросить, клуб решил отдать их в Redwings. Помимо того, что красно-белые носки выглядят довольно мило на осликах, они также выполняют несколько важных практических функций, пишет LADbible.

"Это было одно из самых необычных пожертвований, которые нам когда-либо предлагали в Redwings, но профессиональные футбольные носки, которые в наши дни часто имеют открытую конструкцию, могут быть бесценны – можно сказать, они меняют правила игры. В нашей конной клинике в Норфолке эти носки используются для самых разных целей: от защиты чувствительных ног наших спасенных животных от мух до фиксации ветеринарных повязок, защиты от натирания недоуздками и даже для удержания шерсти на ногах во время стрижки копыт. Это фантастическая экипировка, и мы очень рады, что "Арсенал" обратился к нам. Это пожертвование было очень хорошо принято", – рассказала руководитель отдела коммуникаций клуба Никола Найт.

Redwings – один из крупнейших приютов для лошадей в Великобритании, в котором содержится более 1500 лошадей, ослов и пони, и который имеет сорокалетний опыт спасения животных, пострадавших от пренебрежения или жестокого обращения.

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