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Спорт

Винисиус подарил Бразилии первый разгром на ЧМ-2026 по футболу

Футбол Разгром Бразилия, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2026 09:49 Фото: Instagram/fifaworldcup
Рано утром 20 июня 2026 года в Филадельфии (США) прошел матч группы C в рамках второго тура группового этапа Чемпионата мира по футболу, где сборная Бразилии со счетом 3:0 разгромила команду Гаити, сообщает Zakon.kz.

Лучшим игроком поединка признан вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор, который принял участие во всех трех голах "пентакампионов".

В двух случаях он отдавал результативные передачи своему партнеру по сборной Матеусу Кунья. А в добавленное к первому тайму время Винисиус реализовал свой шанс.

Тем самым Бразилия одержала первую и крупную победу на нынешнем мундиале – 3:0.

Здесь надо отдельно отметить Винисиуса, который поучаствовал во всех четырех голах своей дружины на ЧМ-2026.

На данный час он накопил 3 (2+1) очка после двух матчей этого турнира. Ранее бразилец отметился голом в ворота марокканской сборной.

"Очень важный момент для всех, победа вселяет уверенность и спокойствие перед следующей игрой. Возможность забивать голы и отдавать передачи поможет мне достичь того уровня, которого хочу достичь в сборной. Еще многое предстоит улучшить, но эти две игры дают нам уверенность в своих силах. Хочу помогать не только голами, но и работой, которую проделал в этом матче. Знаю свою важность для команды, и если буду в хорошей форме, то смогу внести большой вклад в игру сборной. Хотим подарить радость фанатам и семьям, эта игра была одной из таких". Винисиус Жуниор

Большая радость для пятикратных чемпионов мира обернулась небольшой травмой другой их звезды – Рафиньи, который не доиграл матч против Гаити и был заменен на исходе первого тайма.

"В первом тайме играли лучше, более эффективно в атаке. Далее больше контролировали игру. Но у нас было достаточно моментов, могли забить больше. Сейчас не думаем о плей-офф, а чтобы хорошо сыграть, улучшить игру против Шотландии, выиграть матч и, если возможно, занять первое место в группе. У них есть свои плюсы, и она может создать проблемы, как это было в матче против Марокко. Важно сохранять спокойствие, хладнокровие и продолжать работать. Все матчи сложны, верим, что можем конкурировать со всеми командами". Карло Анчелотти

Таким образом, сборная Бразилии возглавила группу C после двух туров ЧМ-2026 с активов в четыре очка. Эти цифры имеет и вторая команда этого квартета – Марокко, которая в своем поединке переиграла Шотландию (1:0).

В третьем туре мундиаля Бразилия сыграет с Шотландией, а Марокко – с Гаити.

Между тем норвежские государственные чиновники устроили необычный флэшмоб в поддержку своей сборной.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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