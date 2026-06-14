Рыбакина отправится в Берлин после громкого поражения

В Берлине (Германия) состоялась жеребьевка сетки одиночного разряда травяного турнира категории WTА 500, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в турнире выступят лидеры рейтинга WTA – белоруска Арина Соболенко и первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина.

Соболенко и Рыбакина начнут свой путь на турнире со второго круга.

Соболенко встретится с победительницей встречи между Екатериной Александровой и Анастасией Потаповой. Казахстанка проведет стартовый матч с сильнейшей из пары Донна Векич (Хорватия) – Александра Эала (Филиппины).

Турнир в Берлине пройдет с 15 по 21 июня.

Ранее мы писали о том, что Елена Рыбакина приняла неожиданное решение после поражения 73-й ракетке мира в Лондоне.