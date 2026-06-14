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Спорт

"Нью-Йорк Никс" впервые за 53 года стали чемпионами НБА

баскетбольное кольцо, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2026 15:01 Фото: magnific
14 июня 2026 года "Нью-Йорк Никс" впервые с 1973 года выиграли чемпионат НБА. В пятом матче финальной серии ньюйоркцы обыграли "Сан-Антонио Сперс" со счетом 94:90 и завоевали долгожданный титул, сообщает Zakon.kz.

Решающий матч прошел в Техасе, однако это не помешало тысячам болельщиков выйти на улицы Нью-Йорка. Толпы фанатов заполнили районы возле Таймс-сквер, а празднование продолжалось до утра. Из-за большого скопления людей некоторые поезда метро временно пропускали станции.

Для "Никс" это первый чемпионский титул более чем за полвека. Последний раз команда играла в финале в 1999 году, где уступила тем же "Сперс".

С победой клуб поздравили президент США Дональд Трамп и мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани. Глава города назвал чемпионство историческим событием и отметил, что жители Нью-Йорка никогда не переставали верить в свою команду.

8 июня умер трехкратный чемпион НБА и голос Chicago Bulls Стэйси Кинг.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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