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Спорт

Германия и Швеция одержали разгромные победы на старте ЧМ-2026 по футболу

Футбол Германия Победа, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2026 09:59 Фото: Instagram/fifaworldcup
Минувшей ночью на мировом чемпионате по футболу стартовали игры подгруппы E и F, где выступают одни из потенциальных фаворитов нынешнего турнира – Германия и Швеция, сообщает Zakon.kz.

Лидеры европейского футбола не обманули надежды экспертов и своих болельщиков. Германия в первом туре текущих соревнований в подгруппе Е "уничтожила" сборную Кюрасао со счетом 7:1.

В составе "Бундестим" дубль оформил Кай Хаверц, еще по одному голу забили Феликс Нмечи, Нико Шлоттербек, Джамала Мусиала, Натаниэль Браун и Дениз Ундава.

У островитян единственный мяч в свой актив записал Ливано Комененсия.

Этот матч еще отличился двумя интересными цифрами. Голкипер немецкой сборной Мануэль Нойер сыграл 20-ю игру на мировых первенствах за свою карьеру и повторил рекорд по этому показателю среди вратарей.

А 78-летний главный наставник команды Кюрасао Дик Адвокат признан самым возрастным тренером в истории мундиаля.

В другом поединке данной группы Кот-д'Ивуар обыграл Эквадор (1:0) благодаря голу на 90-й минуте в исполнении своего нападающего Амада Диалло.

Теперь во втором туре групповой стадии ЧМ-2026 Германия сыграет против Кот-д'Ивуара 20 июня.

Что касается сборной Швеции, то она победила Тунис в стартовом матче группы F – 5:1. У скандинавской дружины дважды забил полузащитник Ясин Айяри, а также отметились Александер Исак, Виктор Дьекереш и Маттиас Сванберг. В африканской команде взятием ворот отметился защитник Омар Рекика.

В другой встрече этой подгруппы Япония за полторы минуты до финального свистка ушла от поражения в поединке с Нидерландами – 2:2.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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