Кабо-Верде и Саудовская Аравия сотворили сенсации на ЧМ-2026 по футболу

Минувшей ночью на футбольном мировом первенстве состоялись матчи подгруппы G и H, где болельщики ряда стран-аутсайдеров порадовались результатам своих любимцев в противостоянии с фаворитами турнира, сообщает Zakon.kz.

В первую очередь это касается сборной Кабо-Верде, 67-й команды рейтинга FIFA, которая не позволила поразить свои ворота футболистам Испании (0:0) – главного фаворита этого мундиаля.

После этого Саудовская Аравия упустила победу над Уругваем – 1:1.

Матчи первого тура группового этапа ЧМ-2026 затем продолжились противостоянием между Бельгией и Египтом, где зрители также стали свидетелями боевой ничьей – 1:1.

И уже под утро 16 июня программа игрового дня завершилась в Лос-Анджелесе, где Иран и Новая Зеландия отметились битвой, которая не нашла победителя (2:2).

А накануне Казахстан удачно стартовал на этапе Кубка мира-2026 по боксу в Китае.

