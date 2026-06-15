Молодую звезду футбола нашли мертвой в собственном доме в Мексике

В Мексике в возрасте 19 лет найдена мертвой в своем доме перспективная футболистка Изабель Акоста Эрнандес. По данным экстренных служб, спортсменку без признаков жизни обнаружили в городе Масатлан, сообщает Zakon.kz.

По данным портала Need To Know, на место была вызвана скорая помощь, однако врачи лишь констатировали смерть.

Территория возле дома была оцеплена, а тело направлено в морг для установления точной причины смерти. На данный момент официальная причина не названа, признаков насильственной смерти не выявлено.

Акоста Эрнандес выступала за молодежные команды клуба Mazatlán FC, а также играла за команду Obson Dynamo в третьем дивизионе мексиканской лиги Liga TDP. Помимо игровой карьеры, она также занималась тренерской работой с юными футболистами.

Футбольное сообщество Мексики выразило соболезнования семье и близким спортсменки. Расследование обстоятельств ее смерти продолжается.

Ранее сообщалось, что известный казахстанский спортсмен погиб в страшной аварии.