Молодую звезду футбола нашли мертвой в собственном доме в Мексике
По данным портала Need To Know, на место была вызвана скорая помощь, однако врачи лишь констатировали смерть.
Территория возле дома была оцеплена, а тело направлено в морг для установления точной причины смерти. На данный момент официальная причина не названа, признаков насильственной смерти не выявлено.
Акоста Эрнандес выступала за молодежные команды клуба Mazatlán FC, а также играла за команду Obson Dynamo в третьем дивизионе мексиканской лиги Liga TDP. Помимо игровой карьеры, она также занималась тренерской работой с юными футболистами.
Футбольное сообщество Мексики выразило соболезнования семье и близким спортсменки. Расследование обстоятельств ее смерти продолжается.
Ранее сообщалось, что известный казахстанский спортсмен погиб в страшной аварии.