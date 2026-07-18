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Спорт

Казахстан отправляет 18 спортсменов на престижный этап Кубка мира в Китае

Казахстан отправляет 18 спортсменов на престижный этап Кубка мира, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2026 00:20 Фото: olympic.kz
22 июля в Ханчжоу стартует этап Кубка мира по стендовой стрельбе. Сборную Казахстана на крупном международном турнире представят 18 спортсменов, сообщает Zakon.kz.

В состав вошли следующие стрелки:

  • Асем Орынбай
  • Ольга Хайлова
  • Айжан Досмагамбетова
  • Максим Бедарев
  • Элеонора Ибрагимова
  • Никита Моисеев
  • Милана Папчихина
  • Илья Пеньков
  • Зоя Пискун
  • Даниил Почивалов
  • Марк Почивалов
  • Давид Почивалов
  • Максим Почивалов
  • Анастасия Прилепина
  • Адель Садакбаева
  • Наргиза Сарманова
  • Артем Седельников
  • Ратмир Еникеев

Этап Кубка мира продлится до 28 июля.

Ранее сообщалось, что историческое "золото" завоевали казахстанские спортсменки на юниорском ЧМ по стендовой стрельбе.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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