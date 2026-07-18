Казахстан отправляет 18 спортсменов на престижный этап Кубка мира в Китае

Фото: olympic.kz

22 июля в Ханчжоу стартует этап Кубка мира по стендовой стрельбе. Сборную Казахстана на крупном международном турнире представят 18 спортсменов, сообщает Zakon.kz.

В состав вошли следующие стрелки: Асем Орынбай

Ольга Хайлова

Айжан Досмагамбетова

Максим Бедарев

Элеонора Ибрагимова

Никита Моисеев

Милана Папчихина

Илья Пеньков

Зоя Пискун

Даниил Почивалов

Марк Почивалов

Давид Почивалов

Максим Почивалов

Анастасия Прилепина

Адель Садакбаева

Наргиза Сарманова

Артем Седельников

Ратмир Еникеев Этап Кубка мира продлится до 28 июля. Ранее сообщалось, что историческое "золото" завоевали казахстанские спортсменки на юниорском ЧМ по стендовой стрельбе.

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