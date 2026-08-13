Экс-наставник "Барселоны" возглавил звездную сборную Нидерландов

Известный испанский специалист Хави стал главным тренером сборной Нидерландов по футболу. Контракт с 46-летним наставником подписан до ЧМ-2030, сообщает Zakon.kz.

Королевский футбольный союз Нидерландов накануне поздно вечером объявил о назначении Хави на пост главного тренера "оранжевых".

Стороны заключили договор на ближайшие четыре года.

Испанец пришел на смену Роналду Куману, который покинул свою должность после ЧМ-2026.

Как известно, Хави до этого работал в каталонской "Барселоне", которой руководил на протяжении трех лет, с 2021 по 2024 год.

Дебют Хави на новом месте деятельности состоится 24 сентября, когда его команда встретится с Германией в рамках игр Лиги наций УЕФА.

Тем временем на днях атлетам сборной Казахстана показали медали предстоящих Азиатских игр в Японии.