Экс-наставник "Барселоны" возглавил звездную сборную Нидерландов
Фото: Instagram/knvb
Известный испанский специалист Хави стал главным тренером сборной Нидерландов по футболу. Контракт с 46-летним наставником подписан до ЧМ-2030, сообщает Zakon.kz.
Королевский футбольный союз Нидерландов накануне поздно вечером объявил о назначении Хави на пост главного тренера "оранжевых".
Стороны заключили договор на ближайшие четыре года.
Испанец пришел на смену Роналду Куману, который покинул свою должность после ЧМ-2026.
Как известно, Хави до этого работал в каталонской "Барселоне", которой руководил на протяжении трех лет, с 2021 по 2024 год.
Дебют Хави на новом месте деятельности состоится 24 сентября, когда его команда встретится с Германией в рамках игр Лиги наций УЕФА.
Тем временем на днях атлетам сборной Казахстана показали медали предстоящих Азиатских игр в Японии.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript