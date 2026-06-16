Сборные Бельгии и Египта не смогли определить победителя на ЧМ-2026
Фото: Instagram/egyptnt
В ночь на 16 июня прошел матч первого тура группы G чемпионата мира по футболу между сборными Бельгии и Египта, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Oxu.Az, игра состоялась на стадионе "Люмен Филд" в американском Сиэтле и завершилась со счетом 1:1.
На 20-й минуте Эмам Ашур вывел египтян вперед. На 66-й минуте Мохамед Хани забил в свои ворота и уравнял первенство на табло.
После этой игры команды Бельгии и Египта набрали по одному очку. Сборные Ирана и Новой Зеландии проведут свой матч первого тура в группе G 16 июня.
Ранее сообщалось, что Германия и Швеция одержали разгромные победы на старте ЧМ-2026 по футболу.
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