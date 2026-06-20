Сборная США против Австралии: итоги ЧМ-2026

Ночью 20 июня прошел матч 2-го тура группы D Чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными США и Австралии, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az, игра состоялась на стадионе "Люмен Филд" в американском Сиэтле и завершилась в пользу хозяев поля со счетом 2:0.

На 11-й минуте Кэмерон Бургесс "прославился" автоголом и вывел "звездно-полосатых" вперед. На 44-й минуте Алекс Фримен забил второй мяч американцев.

К слову, 20 июня в другом матче группы сборная Турции встретится с командой Парагвая. Начало встречи – в 08:00.

Ранее сообщалось, что 20-летний Манзамби установил рекорд и стал новой звездой ЧМ-2026 по футболу.