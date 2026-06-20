#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+26°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+26°
$
485.95
565.74
6.83
Спорт

Сборная США против Австралии: итоги ЧМ-2026

ЧМ-2026, футбол, спортсмены, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2026 08:45 Фото: Instagram/fifaworldcup
Ночью 20 июня прошел матч 2-го тура группы D Чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными США и Австралии, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az, игра состоялась на стадионе "Люмен Филд" в американском Сиэтле и завершилась в пользу хозяев поля со счетом 2:0.

На 11-й минуте Кэмерон Бургесс "прославился" автоголом и вывел "звездно-полосатых" вперед. На 44-й минуте Алекс Фримен забил второй мяч американцев.

К слову, 20 июня в другом матче группы сборная Турции встретится с командой Парагвая. Начало встречи – в 08:00.

Ранее сообщалось, что 20-летний Манзамби установил рекорд и стал новой звездой ЧМ-2026 по футболу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Аксинья Титова
Читайте также
Пожарная часть, пожарная служба, пожарный, пожарные
09:25, Сегодня
Три человека погибли в объятом пламенем автомобиле в Актобе
Футбол, сборная Египта
07:08, 16 июня 2026
Сборные Бельгии и Египта не смогли определить победителя на ЧМ-2026
Футболист сбоорной команды Босния и Герцеговина
05:22, 13 июня 2026
Канада и Босния и Герцеговина: итоги матча ЧМ-2026
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Виктория Графеева
09:52, Сегодня
Графеева снова победила узбечку Турдибекову и лишила её финала Кубка мира по боксу
Жалгас Кайролла
09:44, Сегодня
Сенсационный казахстанец Кайролла победил призёра GS и вышел в 1/4 финала топ-турнира
Назым Кызайбай
09:33, Сегодня
Назым Кызайбай совершила камбэк и вышла в финал Кубка мира в Китае
Аскар Наркулов
09:04, Сегодня
Малайзиец Амир сенсационно "заиппонил" казахстанца Наркулова на топ-турнире в Монголии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: