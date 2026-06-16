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Спорт

Ирак готовится дать яркий бой Норвегии на старте ЧМ-2026 по футболу

Футбол Матч Норвегия, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2026 14:37 Фото: Instagram/iraqnt_en
В ночь на 17 июня на мировом первенстве по футболу начинаются поединки группы I, в одном из которых команда Норвегии во главе со звездным Эрлингом Холандом встретится с представителями Ирака, сообщает Zakon.kz.

"Львы Месопотамии" вернулись в финальную часть мундиаля спустя 40 лет и в матче-открытии хотят показать все свое мастерство, включая боевой дух всего иракского народа.

О чем в преддверии игры со скандинавами рассказал главный тренер сборной Ирака, австралийский специалист Грэм Арнолд.

"Должны верить в себя, выйти на поле и играть смело. Мне недостаточно, что мы здесь, хочу большего, нам нужно побеждать. Должны показать свою лучшую игру и попытаться потрясти мир. Во время квалификации игрокам пришлось много путешествовать. На них давили 46 млн фанатов, одержимых футболом. Люди в Ираке помешаны на игре больше, чем в любой другой стране, где я когда-либо бывал. Эрлинг Холанд – выдающийся игрок, нравится его игра, невероятный форвард. Но мы не должны никого бояться, игроки должны быть полны энтузиазма и готовы к единоборствам. Чего не отнять у иракцев, у них отменный бойцовский дух".Грэм Арнолд

Противостояние Ирака с Норвегией начнется 17 июня в 03:00 по казахстанскому времени, зрители смогут насладиться этой встречей на телеканале Qazsport в прямой трансляции.

Несмотря на амбициозные планы Грэма Арнолда, разница между двумя сборными не только в рейтинге, но и в стоимости игроков, которая серьезно ощутима.

Суммарная стоимость футболистов Ирака (№57 FIFA) составляет 19,18 млн евро, а норвежская дружина (№31 FIFA) обладает игроками с общим ценником почти в 590 млн евро.

Между тем накануне в Москве скончался легендарный экс-тренер "Кайрата" Владимир Гулямхайдаров.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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