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Спорт

Неймар станет отцом четвертой дочери и хочет создать группу Spice Girls

Футбол Третья Дочь, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2026 15:49 Фото: Instagram/neymarjr
Минувшей ночью на ЧМ-2026 по футболу появилась новость от знаменитого бразильца Неймара и его подруги Бруны Бьянкарди, которая объявила о своей беременности от футболиста, сообщает Zakon.kz.

В период нынешнего мундиаля Бьянкарди вместе с семьей проживает в одном из особняков в США. Как раз в этот момент нападающий и блогерша сообщили своим фанатам, что ждут еще одного ребенка.

У них уже есть две дочери – Мави (2,5 года) и Мел, которой скоро исполнится год.

Неймар в комментариях к видео добавил, что сходит с ума от четырех прекрасных девочек. Футболист также имел в виду Хелену, свою дочь от бывшей подруги Аманды Кимберли, которой в июле исполнится два года.

"Я собираюсь создать группу, и с сегодняшнего дня это будут Spice Girls".Неймар

Данным заявлением бразильский форвард раскрыл пол будущего ребенка. Можно заметить, что на видеоролике в кругу семьи футболиста находится его внебрачный 14-летний сын Дави Лукки от Кэрол Дантас.

Ну и, конечно, нужно подчеркнуть, что эта новость произвела эффект взрыва во Всемирной сети. Пост Бруны Бьянкарди в Instagram набрал более 4 млн лайков за 11 часов.

Между тем звезда мирового тенниса казахстанец Александр Бублик приглашен в состав сборной мира на матчи Кубка Лейвера-2026.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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