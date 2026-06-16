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Спорт

КХЛ опубликовала полное расписание игр "Барыса" в предстоящем сезоне

Хоккей Календарь Нового сезона, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2026 17:49 Фото: Instagram/barys_official
16 июня Континентальная хоккейная лига представила календарь регулярного чемпионата будущего сезона. Команды, в списке которых значится и казахстанский "Барыс", проведут по 68 матчей, а общее число игровых дней составит 182, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба КХЛ, в этом году расписание составлено таким образом, чтобы равномерно распределить матчи по дням. В среднем каждый день будет проходить 4,11 матча.

У календаря нового сезона более плавная структура, главной задачей было равномерно распределить матчи по дням и избежать пустых или слишком загруженных дней. В предстоящем чемпионате не будет игровых дней с девятью матчами, а число восьми матчевых дней сократилось с пяти до двух.

19-й сезон КХЛ стартует 5 сентября сразу шестью поединками. В первый игровой день сыграют действующий обладатель Кубка Гагарина "Локомотив" и его финалист "Ак Барс".

Регулярный чемпионат продлится до 20 марта 2027 года и включает 748 матчей.

Плей-офф пройдет с 23 марта по 23 мая 2027 года. Первый раунд будет сыгран по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго по сводной таблице оставшихся участников розыгрыша.

Столичный "Барыс" открывает новый сезон 7 сентября домашним противостоянием с "Сибирью" из Новосибирска.

А днем ранее мадридский "Реал" официально объявил имя своего первого новичка в межсезонье.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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