Определился первый соперник "Кайрата" в новом сезоне Лиги чемпионов УЕФА
Первое противостояние чемпионов Казахстана и Черногории состоится в Алматы 7 или 8 июля, а ответный поединок запланирован на поле соперника на 14 или 15 июля.
Алматинская дружина в 2025 году впервые в своей истории выступила на общем этапе Лиги чемпионов, где сыграла восемь матчей: одна ничья и семь поражений.
В итоге подопечные Рафаэля Уразбахтина заняли последнее, 36-е место в турнирной таблице.
Что касается будущего соперника, то "Сутьеска" – это действующий и шестикратный чемпион Черногории, а также двукратный обладатель Кубка страны.
Стоимость игроков черногорской команды составляет 5,33 млн евро, в то время как состав "Кайрата" на сегодняшний день оценивается в 12,25 млн евро.
Тем временем через несколько часов на мундиале стартует его действующий чемпион – Аргентина.