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Спорт

Определился первый соперник "Кайрата" в новом сезоне Лиги чемпионов УЕФА

Футбол Соперник Лига чемпионов, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2026 20:11 Фото: Пресс-служба ФК "Кайрат"
16 июня 2026 года в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027, по итогам которой соперником алматинского "Кайрата" стал клуб "Сутьеска" из Черногории, сообщает Zakon.kz.

Первое противостояние чемпионов Казахстана и Черногории состоится в Алматы 7 или 8 июля, а ответный поединок запланирован на поле соперника на 14 или 15 июля.

Алматинская дружина в 2025 году впервые в своей истории выступила на общем этапе Лиги чемпионов, где сыграла восемь матчей: одна ничья и семь поражений.

В итоге подопечные Рафаэля Уразбахтина заняли последнее, 36-е место в турнирной таблице.

Что касается будущего соперника, то "Сутьеска" – это действующий и шестикратный чемпион Черногории, а также двукратный обладатель Кубка страны.

Стоимость игроков черногорской команды составляет 5,33 млн евро, в то время как состав "Кайрата" на сегодняшний день оценивается в 12,25 млн евро.

Тем временем через несколько часов на мундиале стартует его действующий чемпион – Аргентина.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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