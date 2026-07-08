"Кайрат" вырвал победу у "Сутьески" на старте Лиги чемпионов УЕФА
Первая половина этого матча прошла немного в скучной обстановке. Хозяева поля, от которых родные болельщики ждали полного доминирования, нанесли первый удар в створ ворот соперника только к 30-й минуте.
Спустя пару минут "Кайрат" все же забил, но этот гол в исполнении Жоржинью не был засчитан из-за офсайда.
Вскоре команды ушли на перерыв, оставив нули на табло.
Начало второго тайма продолжилось в той же обстановке с яркими вспышками в атаке от "Кайрата". На 59-й минуте встречи гости впервые побеспокоили Темирлана Анарбекова, но наш голкипер был на месте.
Картина на поле начала меняться с 70-й минуты, чемпион Казахстана резко нарастил мощь своих атак, проведя ряд красивых комбинаций, одна из которых в итоге закончилась взятием ворот "Сутьески".
В одном из эпизодов "желто-черные" удачно использовали угловой, вышедший на замену Исмаил Бекболат сделал голевую передачу своему партнеру Лукасу Африко, который открыл счет в матче.
Вскоре Эдмилсон мог удвоить преимущество "Кайрата", но его удар головой пролетел мимо штанги.
А за минуту до финального свистка черногорцы сумели сравнять счет, отличился Марко Мрвалевич.
Ну а в добавленные арбитром шесть минут дополнительного времени алматинцы вырвали победу благодаря точному удару Марко Гуаля.
В итоге 2:1 и подопечные Рафаэля Уразбахтина одерживают первую победу в новом сезоне Лиги чемпионов УЕФА.
Ответный матч между этими командами состоится 15 июля уже на территории Черногории.
А днем ранее объявлены новые виды спорта, которые включены в программу Олимпийских игр-2030