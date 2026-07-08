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Спорт

"Кайрат" вырвал победу у "Сутьески" на старте Лиги чемпионов УЕФА

Футбол Победа Кайрата, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 22:09 Фото: Instagram/f.c.kairat
Вечером 8 июля на Центральном стадионе Алматы состоялся футбольный матч между казахстанским "Кайратом" и "Сутьеска" (Черногория) в рамках первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/27, сообщает Zakon.kz.

Первая половина этого матча прошла немного в скучной обстановке. Хозяева поля, от которых родные болельщики ждали полного доминирования, нанесли первый удар в створ ворот соперника только к 30-й минуте.

Спустя пару минут "Кайрат" все же забил, но этот гол в исполнении Жоржинью не был засчитан из-за офсайда.

Вскоре команды ушли на перерыв, оставив нули на табло.

Начало второго тайма продолжилось в той же обстановке с яркими вспышками в атаке от "Кайрата". На 59-й минуте встречи гости впервые побеспокоили Темирлана Анарбекова, но наш голкипер был на месте.

Картина на поле начала меняться с 70-й минуты, чемпион Казахстана резко нарастил мощь своих атак, проведя ряд красивых комбинаций, одна из которых в итоге закончилась взятием ворот "Сутьески".

В одном из эпизодов "желто-черные" удачно использовали угловой, вышедший на замену Исмаил Бекболат сделал голевую передачу своему партнеру Лукасу Африко, который открыл счет в матче.

Вскоре Эдмилсон мог удвоить преимущество "Кайрата", но его удар головой пролетел мимо штанги.

А за минуту до финального свистка черногорцы сумели сравнять счет, отличился Марко Мрвалевич.

Ну а в добавленные арбитром шесть минут дополнительного времени алматинцы вырвали победу благодаря точному удару Марко Гуаля.

В итоге 2:1 и подопечные Рафаэля Уразбахтина одерживают первую победу в новом сезоне Лиги чемпионов УЕФА.

Ответный матч между этими командами состоится 15 июля уже на территории Черногории.

А днем ранее объявлены новые виды спорта, которые включены в программу Олимпийских игр-2030

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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