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Спорт

Олимпийский призер Нурбек Оралбай неожиданно проиграл на Кубке мира

Нурбек Оралбай бокс ринг, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2026 22:20 Фото: Instagram/boxingkazakhstan
Серебряный призер Олимпиады-2024 Нурбек Оралбай неожиданно завершил выступление на втором этапе Кубка мира по боксу в китайском Гуйяне. В четвертьфинале казахстанец уступил сопернику из Узбекистана, передает Zakon.kz.

Об этом 16 июня 2026 года сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета Казахстана. По их данным, во второй день соревнований на Кубке мира сборная нашей страны понесла две потери.

Главной неожиданностью стал вылет лидера команды, серебряного призера Олимпийских игр-2024 Нурбека Оралбая (до 90 кг). В напряженном четвертьфинальном бою он уступил чемпиону мира Турабеку Хабибуллаеву из Узбекистана раздельным решением судей.

Также турнирный путь досрочно завершил Тимур Кабдешов (до 55 кг), который проиграл представителю Бразилии Келви Триндади.

Вместе с тем порадовали болельщиков другие казахстанские боксеры. Именитая Назым Кызайбай (до 54 кг) в своем стартовом поединке уверенно одолела обладательницу олимпийской медали Им Эджи из Южной Кореи.

"Санатали Тольтаев (до 65 кг) прошел Малика Хасанова (Азербайджан). Тимур Нурсеитов (до 75 кг) выиграл у Тига О’Доннелла (Ирландия). В свою очередь Лаура Есенгельды (до 70 кг) без особых проблем разобралась с Дунией Мартинес Мас (Испания)", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Бублик проиграл 74-й ракетке мира и не смог защитить титул в Галле.

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Канат Болысбек
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