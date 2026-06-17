#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+29°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+29°
$
485.95
565.74
6.83
Спорт

"Кайрат" сделал важное заявление перед последним матчем Дастана Сатпаева

Футболист &quot;Кайрата&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 05:21 Фото: Instagram/f.c.kairat
Алматинский "Кайрат" объявил о прощальном матче казахстанского нападающего Дастана Сатпаева перед переходом в лондонский клуб "Челси", который станет следующим этапом в его профессиональной карьере, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в среду, 17 июня, на Центральном стадионе Алматы состоится перенесенный матч 17-го тура КПЛ, в котором "Кайрат" примет петропавловский "Кызылжар".

"Прощальный матч Дастана Сатпаева за "Кайрат" – уже завтра! Последний шанс увидеть нашего воспитанника в "желто-черной" футболке и проводить его в новый этап карьеры", – сообщила пресс-служба "Кайрата".

Перед очной встречей алматинский клуб имеет в активе 27 очков после 14 проведенных игр, тогда как "Кызылжар" набрал 15 очков в 13 матчах.

Ранее определился первый соперник "Кайрата" в новом сезоне Лиги чемпионов УЕФА.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Аксинья Титова
Читайте также
Футбол Последние Матчи
15:43, 05 июня 2026
"Кайрат" официально анонсировал последние матчи Дастана Сатпаева в КПЛ
Футбол Переход Челси
15:45, 10 февраля 2025
Официально: Дастан Сатпаев продолжит карьеру в "Челси"
&quot;Кайрат&quot; и &quot;Селтик&quot; сыграют в Алматы
06:00, 21 августа 2025
"Кайрат" и "Селтик" встретятся в Алматы без Дастана Сатпаева
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сатпаев мог перейти в &quot;Реал&quot;
08:51, Сегодня
Daily Mail: Дастан Сатпаев вместо "Челси" мог перейти в "Реал"
Потенциальная соперница Рыбакиной в Берлине
08:21, Сегодня
С кем может сыграть Елена Рыбакина на старте WTA 500 в Берлине
&quot;Показал характер&quot;: Александр Усик поддержал Топурию после его поражения от Гейджи
07:50, Сегодня
"Показал характер": Александр Усик поддержал Топурию после его поражения от Гейджи
Теннисист Сумит Нагал обвинил судей ATP в безответственности
07:17, Сегодня
Теннисист Сумит Нагал обвинил судей ATP в безответственности
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: