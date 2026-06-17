"Кайрат" сделал важное заявление перед последним матчем Дастана Сатпаева

Фото: Instagram/f.c.kairat

Алматинский "Кайрат" объявил о прощальном матче казахстанского нападающего Дастана Сатпаева перед переходом в лондонский клуб "Челси", который станет следующим этапом в его профессиональной карьере, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в среду, 17 июня, на Центральном стадионе Алматы состоится перенесенный матч 17-го тура КПЛ, в котором "Кайрат" примет петропавловский "Кызылжар". Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от «Қайрат» ФК | FC Kairat Almaty (@f.c.kairat) "Прощальный матч Дастана Сатпаева за "Кайрат" – уже завтра! Последний шанс увидеть нашего воспитанника в "желто-черной" футболке и проводить его в новый этап карьеры", – сообщила пресс-служба "Кайрата". Перед очной встречей алматинский клуб имеет в активе 27 очков после 14 проведенных игр, тогда как "Кызылжар" набрал 15 очков в 13 матчах. Ранее определился первый соперник "Кайрата" в новом сезоне Лиги чемпионов УЕФА.

Поделитесь новостью