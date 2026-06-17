#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+30°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+30°
$
485.95
565.74
6.83
Спорт

Бибисара Асаубаева защитит Казахстан на чемпионате мира по шахматам в Китае

Спортсменка, шахматистка, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 06:41 Фото: Instagram/norway_chess
С 17 по 21 июня в Гонконге (Китай) состоится FIDE World Team Rapid and Blitz Championships 2026. Казахстанская федерация шахмат будет представлена в Гонконге двумя командами – Kazchess и Barys.kz, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, команда Kazchess входит в тройку сильнейших участников по среднему рейтингу в рапиде. Ее капитан – первый вице-президент Казахстанской федерации шахмат Дармен Садвакасов.

За команду выступят Бибисара Асаубаева, Казыбек Ногербек, Алдияр Ансат, Меруерт Камалиденова и любитель Кумар Тюлюпов. Также состав усилят звездные легионеры: Шахрияр Мамедьяров, Александр Грищук, Рихард Раппорт и Ван Хао.

Вторая казахстанская команда – Barys.kz – начнет под девятым номером. Капитан команды – исполнительный директор КФШ Гульмира Даулетова. В составе Barys.kz сыграют опытные гроссмейстеры Пётр Свидлер и Дмитрий Андрейкин, а также молодые казахстанские шахматисты Денис Махнёв, Рамазан Жалмаханов, Даниял Сапенов, Ергали Сулеймен, Ксения Балабаева, Алуа Нурман и любитель Айлин Заркым.

Турнир по рапиду пройдет с 17 по 19 июня. Участники сыграют 12 раундов по швейцарской системе с контролем времени 15+10 (15 минут на партию с добавлением 10 секунд за каждый ход, начиная с первого).

Матчи проходят на шести досках, при этом в составе каждой команды обязательно должны быть женщина и игрок-любитель с рейтингом Эло ниже 2000.

Казахстанское представительство в Гонконге не ограничится командами Kazchess и Barys.kz. Гроссмейстер Ринат Джумабаев традиционно выступит за сингапурскую команду Theme International Trading.

Командный чемпионат мира по рапиду и блицу проводится ФИДЕ с 2023 года. Первый турнир прошел в Дюссельдорфе, затем соревнования принимали Астана и Лондон. В 2026 году чемпионат соберет в Гонконге 48 команд и почти 400 игроков.

Общий призовой фонд турнира по рапиду составляет 310 тысяч евро. Команда-победитель получит 110 тысяч евро, серебряный призер – 70 тысяч евро, бронзовый – 50 тысяч евро.

Ранее Бибисара Асаубаева и Жавохир Синдаров показали новые кадры из Парижа.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Аксинья Титова
Читайте также
Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева
02:30, 17 февраля 2026
Бибисара Асаубаева обыграла экс-чемпионку мира в новом виде шахмат
Шахматы, шахматист, шахматисты, шахматный турнир, шахматные фигуры
18:14, 10 июня 2026
В Минспорта и Федерации шахмат рассказали о финансировании Бибисары Асаубаевой
Шахматы Итоги 4 тура
09:55, 02 апреля 2026
16-я чемпионка мира по шахматам не смогла обыграть Бибисару Асаубаеву
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Джастин Гейджи назвал себя самым зрелищным бойцом в истории ММА
06:51, Сегодня
Джастин Гейджи назвал себя самым зрелищным бойцом в истории ММА
Алекс Перейра потребовал от UFC незамедлительный реванш с Сирилем Ганом
06:23, Сегодня
Алекс Перейра потребовал от UFC незамедлительный реванш с Сирилем Ганом
Макгрегор оценил свои шансы в возможном бою против Гейджи
05:52, Сегодня
Макгрегор оценил свои шансы в возможном бою против Гейджи
Жасулан Амир рассказал о доверии в сборной Казахстана и целях &quot;Ордабасы&quot;
05:21, Сегодня
Жасулан Амир рассказал о доверии в сборной Казахстана и целях "Ордабасы"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: