Бибисара Асаубаева защитит Казахстан на чемпионате мира по шахматам в Китае

С 17 по 21 июня в Гонконге (Китай) состоится FIDE World Team Rapid and Blitz Championships 2026. Казахстанская федерация шахмат будет представлена в Гонконге двумя командами – Kazchess и Barys.kz, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, команда Kazchess входит в тройку сильнейших участников по среднему рейтингу в рапиде. Ее капитан – первый вице-президент Казахстанской федерации шахмат Дармен Садвакасов.

За команду выступят Бибисара Асаубаева, Казыбек Ногербек, Алдияр Ансат, Меруерт Камалиденова и любитель Кумар Тюлюпов. Также состав усилят звездные легионеры : Шахрияр Мамедьяров, Александр Грищук, Рихард Раппорт и Ван Хао.

Вторая казахстанская команда – Barys.kz – начнет под девятым номером. Капитан команды – исполнительный директор КФШ Гульмира Даулетова. В составе Barys.kz сыграют опытные гроссмейстеры Пётр Свидлер и Дмитрий Андрейкин, а также молодые казахстанские шахматисты Денис Махнёв, Рамазан Жалмаханов, Даниял Сапенов, Ергали Сулеймен, Ксения Балабаева, Алуа Нурман и любитель Айлин Заркым.

Турнир по рапиду пройдет с 17 по 19 июня. Участники сыграют 12 раундов по швейцарской системе с контролем времени 15+10 (15 минут на партию с добавлением 10 секунд за каждый ход, начиная с первого).

Матчи проходят на шести досках, при этом в составе каждой команды обязательно должны быть женщина и игрок-любитель с рейтингом Эло ниже 2000.

Казахстанское представительство в Гонконге не ограничится командами Kazchess и Barys.kz. Гроссмейстер Ринат Джумабаев традиционно выступит за сингапурскую команду Theme International Trading.

Командный чемпионат мира по рапиду и блицу проводится ФИДЕ с 2023 года. Первый турнир прошел в Дюссельдорфе, затем соревнования принимали Астана и Лондон. В 2026 году чемпионат соберет в Гонконге 48 команд и почти 400 игроков.

Общий призовой фонд турнира по рапиду составляет 310 тысяч евро . Команда-победитель получит 110 тысяч евро, серебряный призер – 70 тысяч евро, бронзовый – 50 тысяч евро.

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