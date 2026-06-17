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Спорт

Мбаппе сделал дубль и стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции

Футбол Дубль Игрока, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 10:57 Фото: Instagram/fifaworldcup
В ночь на 17 июня на стадионе "Метлайф" в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США) прошел стартовый матч ЧМ-2026 по футболу в группе I, где французы одолели Сенегал со счетом 3:1, сообщает Zakon.kz.

На 66-й минуте встречи счет открыл форвард французов Килиан Мбаппе. Спустя время другой игрок "трехцветных" Брэдли Барколя удвоил преимущество вице-чемпионов мира.

В добавленные ко второму тайму минуты сенегалец Ибраима Мбайе сократил отставание, но все тот же Мбаппе оформил дубль и установил окончательный счет в этой игре – 3:1.

В итоге Килиан довел свою копилку до 58-ми мячей за сборную Франции и побил рекорд соотечественника Оливье Жиру.

Сейчас форвард "Реала" вышел на первое место списка лучших бомбардиров в истории своей страны.

Плюс капитан сборной Франции в 14-й раз за карьеру отметился на чемпионатах мира, обогнав Пеле (12) и Жюст Фонтена (13 голов).

"Эта победа приносит облегчение, ощущали некоторую тревогу и скованность, нам противостояла достойная команда. Когда удалось немного раскрепоститься и перестроить игру, изменив позиции Усмана Дембеле и Майкла Олисе, стали действовать увереннее. Брэдли Барколя также доставил сопернику проблем. Наши болельщики проделали долгий путь и это дорогого стоит. Футбол прекрасен, когда ты побеждаешь и можешь разделить эти эмоции с ними". Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам

Обыграв Сенегал, французский коллектив набрал три очка и вышел на второе место таблицы группы I. А лидером квартета стала Норвегия, которая в другом матче этой группы разгромила Ирак (4:1) благодаря дублю Эрлинга Холанда.

Следующий матч на ЧМ-2026 Франция проведет 23 июня против Ирака, а в другой игре Норвегия сразится с Сенегалом.

Здесь стоит отметить возвращение на мундиаль после 40-летнего отсутствия сборной Ирака. Но, к сожалению, представители азиатского футбола не смогли ничего противопоставить мощному давлению компании Эрлинга Холанда.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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