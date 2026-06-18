Президент Узбекистана дал оценку старту своей сборной на ЧМ-2026 по футболу

18 июня глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев прокомментировал дебютный матч национальной сборной на мировом первенстве 2026 года против Колумбии, который завершился поражением со счетом 1:3, сообщает Zakon.kz.

Президент страны выступил с видеообращением, где отметил, что гордится патриотичной и самоотверженной молодежью страны, назвав футболистов настоящими героями современного Узбекистана.

"Это исторический день, в очень напряженной игре наши футболисты впервые на чемпионате мира показали свой сильный характер против очень опытной команды. Это было непросто, спустя 34 года произошло событие, которого мы все ждали. Поэтому справедливо будет сказать, что они ярко продемонстрировали сильный характер, физическую подготовку и волю. Наш первый гол на чемпионате мира – это тоже победа. Впереди у нас еще очень много возможностей. Мои дети, мои герои также показали, что способны на многое. Поэтому остается только пожелать им удачи. Вперед, Узбекистан". Шавкат Мирзиёев

Автором первого гола в истории сборной Узбекистана на мундиалях стал 22-летний вингер турецкого клуба "Истанбул Башахшехер" Аббосбек Файзуллаев.

В свою очередь итальянский наставник узбекской дружины Фабио Каннаваро тоже похвалил своих подопечных, заявив, что гордится ими.

Свой следующий матч наши соседи сыграют 23 июня против грозной Португалии, которой нужно набирать очки после сенсационной ничьей с ДР Конго.

А накануне легендарный "Милан" назначил нового главного тренера в лице экс-наставника "МЮ".