#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+29°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+29°
$
485.95
565.74
6.83
Спорт

Легенды футбола подвергли критике Роналду после игры с ДР Конго

Футбол Критика Роналду, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 12:11 Фото: Instagram/fifaworldcup
Один из фаворитов текущего чемпионата мира по футболу, сборная Португалии, накануне сыграла вничью с командой ДР Конго в матче первого тура группы K – 1:1. Этот результат не удовлетворил большинство фанатов, которые обвинили в этом 41-летнего капитана Криштиану Роналду, сообщает Zakon.kz.

Начало встречи не предсказывало сенсационной ничьи, тем более фаворит уже на 6-й минуте реализовал свое преимущество усилиями Жоау Невеша, который вывел португальцев вперед.

Однако после этого подопечные Роберта Мартинеса никак не могли поразить ворота африканского коллектива.

А те в свою очередь перед уходом на перерыв шокировали заполненный стадион: конголезец Йоан Висса сравнял счет, забив первый гол в истории сборной ДР Конго на чемпионатах мира.

Впоследствии цифры 1:1 на табло не изменились до окончания матча.

Что касаемо лидера сборной Португалии – Криштиану Роналду, то он провел на поле все 90 минут и не отметился никакими результативными действиями.

"Начали матч очень хорошо, далее потеряли глубину в атаке, утратили плавность владения и позволили сопернику вернуться в игру. Уверенность, которую они обрели после гола, сделала матч очень сложным, но на чемпионатах мира так и бывает. Полностью удовлетворен отношением команды. Проблемы в самоотдаче или желании не было, продолжали бороться до самого конца. Этот матч может многое нам дать для роста. Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес

Если бельгийский специалист удовлетворен командой, то для некоторых, среди которых оказались и известные личности, остались недовольны итоговыми результатами Португалии.

"Мы плохо играли, далеко от наших возможностей, не заслужили победу, ничья – справедливый счет. Главный тренер должен принимать серьезные решения. Одно из них – это не позволять Роналду играть с самого начала. Надо использовать других игроков. Криштиану может играть на последних минутах, не более. Думаю, мы и без Роналду справимся. Более того, сможем играть намного лучше и результативнее". Футбольный агент Пауло Барбоза

Главным обвиняемым здесь стал Криштиану Роналду, услышавший огромное количество жалоб в свой адрес не только от своих соотечественников, но и от легендарных футболистов.

"Команда должна забивать, а не ты должен забивать. Роналду неоднократно оказывался в такой ситуации. Делаешь рывок, то заставишь защитника принять неправильное решение, но поскольку он хочет забить сам, то оказывается на пути Фернандеша или обратного паса. Защитник видит обоих игроков, и ему легче защищаться. Его напарникам нужно больше стараться забегать за спину защитников и помогать ему, потому что знаем, на что он способен сейчас. Он не будет бегать по флангам. Нужно постоянно давать ему пасы в штрафную, чтобы он забивал голы".Тьерри Анри

Поддержал своего французского коллегу и экс-форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович, который упрекнул Криштиану Роналду за один из голевых моментов в прошедшем матче.

"Обычно, будучи нападающим, ты двигаешься от одной штанги к другой, чтобы увести с собой защитника и освободить место для партнера. Очевидно, что в этом моменте ты сделал неправильный выбор, Криштиану".Златан Ибрагимович

На данный час Португалия и ДР Конго набрали по одному очку и расположились на второй и третьей строчках таблицы группе К. Лидером квартета является Колумбия (3), которая обыграла Узбекистан – 3:1.

Теперь португальцы 23 июня сыграют с Узбекистаном, а конголезцы 24 июня встретятся с Колумбией.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Футбол Заявление Игрока
16:34, 17 июня 2026
Роналду сделал заявление перед матчем с ДР Конго на ЧМ-2026 по футболу
Футбол Дебют Португалия
11:01, 14 мая 2025
Роналду-младший победил в дебютной игре за юношескую сборную Португалии
Футбол Путевка ЧМ-2026
15:50, 01 апреля 2026
Футболисты ДР Конго спустя полвека снова представят свою страну на ЧМ
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Команда Kazchess в числе лидеров после первого дня чемпионата мира по шахматам
11:53, Сегодня
Команда Kazchess в числе лидеров после первого дня чемпионата мира по шахматам
Магжан Шамшадин
11:30, Сегодня
Казахстанские дзюдоисты узнали первых соперников на элитном турнире в Монголии
Кызайбай взяоа реванш
11:23, Сегодня
Назым Кызайбай взяла реванш у польской боксёрши на этапе Кубке мира в Китае
Елена Рыбакина может проиграть на старте турнира в Берлине, вопреки своему статусу фаворита
11:16, Сегодня
Почему Рыбакина может проиграть на старте турнира в Берлине, вопреки статусу фаворита
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: