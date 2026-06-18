Легенды футбола подвергли критике Роналду после игры с ДР Конго

Один из фаворитов текущего чемпионата мира по футболу, сборная Португалии, накануне сыграла вничью с командой ДР Конго в матче первого тура группы K – 1:1. Этот результат не удовлетворил большинство фанатов, которые обвинили в этом 41-летнего капитана Криштиану Роналду, сообщает Zakon.kz.

Начало встречи не предсказывало сенсационной ничьи, тем более фаворит уже на 6-й минуте реализовал свое преимущество усилиями Жоау Невеша, который вывел португальцев вперед.

Однако после этого подопечные Роберта Мартинеса никак не могли поразить ворота африканского коллектива.

А те в свою очередь перед уходом на перерыв шокировали заполненный стадион: конголезец Йоан Висса сравнял счет, забив первый гол в истории сборной ДР Конго на чемпионатах мира.

Впоследствии цифры 1:1 на табло не изменились до окончания матча.

Что касаемо лидера сборной Португалии – Криштиану Роналду, то он провел на поле все 90 минут и не отметился никакими результативными действиями.

"Начали матч очень хорошо, далее потеряли глубину в атаке, утратили плавность владения и позволили сопернику вернуться в игру. Уверенность, которую они обрели после гола, сделала матч очень сложным, но на чемпионатах мира так и бывает. Полностью удовлетворен отношением команды. Проблемы в самоотдаче или желании не было, продолжали бороться до самого конца. Этот матч может многое нам дать для роста. Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес

Если бельгийский специалист удовлетворен командой, то для некоторых, среди которых оказались и известные личности, остались недовольны итоговыми результатами Португалии.

"Мы плохо играли, далеко от наших возможностей, не заслужили победу, ничья – справедливый счет. Главный тренер должен принимать серьезные решения. Одно из них – это не позволять Роналду играть с самого начала. Надо использовать других игроков. Криштиану может играть на последних минутах, не более. Думаю, мы и без Роналду справимся. Более того, сможем играть намного лучше и результативнее". Футбольный агент Пауло Барбоза

Главным обвиняемым здесь стал Криштиану Роналду, услышавший огромное количество жалоб в свой адрес не только от своих соотечественников, но и от легендарных футболистов.

"Команда должна забивать, а не ты должен забивать. Роналду неоднократно оказывался в такой ситуации. Делаешь рывок, то заставишь защитника принять неправильное решение, но поскольку он хочет забить сам, то оказывается на пути Фернандеша или обратного паса. Защитник видит обоих игроков, и ему легче защищаться. Его напарникам нужно больше стараться забегать за спину защитников и помогать ему, потому что знаем, на что он способен сейчас. Он не будет бегать по флангам. Нужно постоянно давать ему пасы в штрафную, чтобы он забивал голы". Тьерри Анри

Поддержал своего французского коллегу и экс-форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович, который упрекнул Криштиану Роналду за один из голевых моментов в прошедшем матче.

"Обычно, будучи нападающим, ты двигаешься от одной штанги к другой, чтобы увести с собой защитника и освободить место для партнера. Очевидно, что в этом моменте ты сделал неправильный выбор, Криштиану". Златан Ибрагимович

На данный час Португалия и ДР Конго набрали по одному очку и расположились на второй и третьей строчках таблицы группе К. Лидером квартета является Колумбия (3), которая обыграла Узбекистан – 3:1.

Теперь португальцы 23 июня сыграют с Узбекистаном, а конголезцы 24 июня встретятся с Колумбией.